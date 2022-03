"Barra Hope": embarcação desencalha depois de 15 dias parada na Barra do Ceará

Embarcação estava encalhada em um trecho de praia da Barra do Ceará, em Fortaleza, desde o dia 4 de março

Depois de 15 dias encalhada em um trecho de praia da Barra do Ceará, em Fortaleza, a embarcação de nome "Lagoa Paranaense", que passou a ser chamada de "Barra Hope", desencalhou na tarde desta sexta-feira, 18. O encalhe aconteceu no fim da tarde do dia 4 de março, quando, segundo informações de moradores locais, a embarcação seguia para o estaleiro.

A embarcação mudou de local de encalhe na madrugada desta sexta-feira, 18, em decorrência da maré alta. "Ele desencalhou por volta de umas 4h30min/5 horas. A maré foi muito grande e ele saiu sozinho. Ele encalhou novamente próximo ao restaurante. Estão tentando fazer o desencalhe, aguardando que a maré encha", explicou Alberto de Souza, dono do restaurante Albertu's.

