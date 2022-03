Após fim de semana ensolarado, Fortaleza volta a registrar chuvas na noite desta segunda, 21

Depois de um fim de semana com predominância do sol, Fortaleza voltou a registrar chuva na noite desta segunda-feira, 21. Em alguns bairros, a precipitação veio acompanhada por relâmpagos, trovões e intensa ventania. A última chuva na Capital cearense havia sido registrada na sexta-feira, 18. No sábado, 19, e domingo, 20, o clima seco e ensolarado se manteve firme na maior parte do dia.

A plataforma Calendário de chuvas, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), ainda não havia informado até o fechamento desta matéria os dados parciais sobre as chuvas registradas nesta segunda em Fortaleza. No fim de semana, o órgão já havia indicado possibilidade de chuvas em todas as macrorregiões do Estado até hoje, 21.

Conforme previsto, houve precipitações em 137 dos 184 municípios cearenses. Os maiores acumulados foram registrados em Ipu (136 mm), Guaraciaba do Norte (110 mm) e Reriutaba (102 mm).

De acordo com o painel da Funceme, o volume de chuvas observado no Ceará em março chega a 183 mm, cerca de 9% abaixo da normal climatológica para o mês, que é de 203 mm. Como ainda faltam dez dias para a chegada de abril, se a tendência de chuvas continuar nas próximas semanas, a média poderá ser ultrapassada.

Chuvas intensas

Novo boletim meteorológico divulgado nesta segunda-feira, 21, pela Funceme aponta "risco médio" de chuvas intensas em macrorregiões localizadas mais ao sul do Estado. O aviso abrange os Sertões Central e dos Inhamuns, Cariri, Centro-Sul e parte do Jaguaribe.

A previsão, válida até às 12 horas desta terça-feira, 22, afirma que, nestas áreas, não estão descartados alagamentos, enchentes, inundações, chuva de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento. As chances disso acontecer, segundo previsão do órgão, variam de 40% a 70%.

As chuvas registradas nos últimos dias no Ceará e as que ainda são esperadas decorrem da formação de áreas de instabilidade provenientes da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Também contribuem para o cenário fatores locais, como temperatura, relevo e umidade.

