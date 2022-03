Bombeiros do Ceará passam a usar robô para combater incêndios a distância

Entrega foi realizada em cerimônia na manhã deste sábado, 12, no Quartel-Geral da corporação, em Fortaleza; entre as novidades, está robô controlado a distância

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) recebeu, na manhã deste sábado, 12, novo modelo de fardas e equipamentos para combate a incêndios. O evento estava previsto para essa sexta-feira, 11, mas foi adiado devido às fortes chuvas. Entre o novo aparato está um robô AirCore, para ser usado em combate a incêndios e controlado remotamente.

A entrega foi feita no quartel-geral da corporação, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. Presente à cerimônia, o governador do Estado, Camilo Santana (PT), pontuou que os equipamentos foram importados, com investimento de R$ 27 milhões.

A primeira novidade está no fardamento que será utilizado pela corporação. Feito de tecido rip stop, na mesma cor laranja já usada pelos bombeiros, o novo modelo tem maior durabilidade, sendo resistente a rasgos, e com reforços nos ombros e joelhos.

Parte do uniforme é feito em material refletivo, inclusive uma faixa na cintura que percorre toda a roupa. A técnica usada, de tratamento térmico, garante que o acabamento mantenha a qualidade mesmo com longo tempo de uso.

Ainda no mesmo evento, foram apresentados três novos modelos de viaturas para resgate e combate a incêndios. Os equipamentos, de fabricação alemã, incluem uma escada de salvamento de 42 metros e um robô controlado remotamente.

O robô, do modelo AirCore, conta com holofotes de alta capacidade e câmeras de filmagem regular e térmica. Ele é movido por esteiras, podendo ser usado em terrenos irregulares e acidentados, e até mesmo sobre trilhos.

Também do modelo AirCore é uma das novas viaturas apresentadas. Assim como o robô, ela conta com um canhão de água que permite o uso tanto de jato direcionado quanto de forma pulverizada.

Segundo Camilo, o Ceará é o primeiro Estado em toda a América Latina a contar com equipamentos do tipo. Eles são fabricados pela empresa Magirus, especializada em produtos para bombeiros.

