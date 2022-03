Barragens se rompem após chuvas, casas são inundadas e famílias são retiradas no Ceará

As fortes chuvas registradas nas últimas horas no município de Várzea Alegre, a 424.9 KM de Fortaleza, causou inundações nas residências próximas ao açude Canidezinho, no distrito de Caraíbas. Conforme o Corpo de Bombeiros de Iguatu, três pequenas barragens se romperam.

De acordo com o titular da secretaria de infraestrutura de Várzea Alegre, Elomarcos Correia, a prefeitura disponibilizou três caminhões para retirar as famílias e seus pertences do local. “Por precaução, vamos levar essas pessoas para a casa de parentes que moram na região. Com as chuvas, o sangramento do açude foi muito forte e a água acabou entrando nas residências próximas, mais ou menos na altura do joelho. Até o momento registramos apenas danos materiais,” explica ele.

Sobre o assunto Fortaleza tem madrugada com tempestade e amanhece sob forte chuva

Fortaleza tem manhã de chuva e ruas alagadas; um poste tombou no Montese

Ceará tem previsão de chuvas em todas as regiões entre sábado e segunda

No entanto, o secretário não soube informar quantas famílias foram atingidas e precisarão saírem do local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas viaturas de Iguatu e uma do Crato, municípios próximos, foram deslocadas ao local para auxiliar na retirada das famílias. Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, em alguns locais o acesso só é possível com a utilização de embarcações.

A Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme), tem dois postos de medição de chuvas em Várzea Alegre. Das 19h desta sexta-feira, 11, até às 7h da manhã deste sábado, 12, o posto de Boa Vista registrou precipitações de 75 milímetros. Já o posto Riacho Verde anotou chuvas de 55 milímetros.

De acordo com a Funceme, a previsão é de fortes precipitações na região do Cariri, onde fica Várzea Alegre.

Sobre o assunto Cariri, Litoral Norte e Ibiapaba devem concentrar as principais chuvas até quinta, 10

Reservatório Quandú atinge 100% da capacidade: 5 açudes estão sangrando no Ceará

Inmet emite alerta para risco de chuva intensas com perigo em algumas regiões do Ceará

Fortaleza registra chuva com trovões e relâmpagos na noite desta quinta, 10

Tags