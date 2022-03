Bombeiros resgatam jiboia que viraria "petisco"

Caso ocorreu em fevereiro, mas foi divulgado apenas nessa segunda-feira, 7; animal foi devolvido à natureza em Área de Proteção Ambiental próxima ao local do resgate

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) resgatou uma jiboia que corria risco de virar um "lanche" no bairro Presidente Vargas, em Fortaleza. O salvamento ocorreu em fevereiro deste ano, mas a corporação só divulgou o caso nessa segunda-feira, 7.

Segundo o órgão, a guarnição de salvamento foi solicitada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), para retirar o animal de uma casa. A cobra havia se escondido em uma prateleira na cozinha da pessoa que efetuou a ligação.

Sobre o assunto De cobras a gato maracajá, Bombeiros resgatam quase 800 animais em fevereiro no Ceará

Cachorro doador de sangue se aposenta após salvar mais de 80 cães doentes

Corpo de Bombeiros resgata cavalo de 250 kg de cacimba, em Itapipoca

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao chegar no local, os bombeiros descobriram que a população queria matar a jiboia. Pelo comunicado da corporação, o objetivo era fazer um "petisco" com a carne da cobra. O comandante precisou explicar às pessoas da área que o correto seria resgatar o animal.

Após conversar com os moradores e elaborar um plano de ação, a jiboia foi resgatada em cerca de 15 minutos. Sem ferimentos, o animal foi levado a uma Área de Proteção Ambiental (APA) próxima ao local da ocorrência, e devolvido à natureza.

O CBMCE reforçou que, ao encontrar cobras, em casa ou na natureza, não deve-se matar o animal. Os répteis são necessários à manutenção do ecossistema local, e ajudam principalmente reduzindo a quantidade de ratos, pois pequenos roedores são sua principal presa. Nas espécies peçonhentas, o veneno pode ser usado para a fabricação de soro antiofídico.

Em caso de encontro doméstico com cobras ou outros animais silvestres, o procedimento correto é solicitar uma guarnição de salvamento. O CBMCE atende pelo número 193, do Ciops.

Mais notícias de Fortaleza

Sobre o assunto Cinco dias após encalhe, embarcação continua parada na Barra do Ceará

Com surtos de chikungunya, quatro bairros de Fortaleza recebem operação fumacê

Após caminhão arrastar fios e postes na Beira Mar, técnicos da Enel fazem reparos no local

Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Fortaleza passará a funcionar 24 horas

Prefeitura de Fortaleza inicia capacitação de churrasqueiros ambulantes

Roubo contra ciclistas: Polícia cumpre mandados de busca e apreensão

Fortaleza: número de mães adolescentes cai 30% em cinco anos

Criminosos que sequestraram gerente em Fortaleza exigiram dinheiro via Pix

Tags