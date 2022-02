Menino de três anos faz ensaio fotográfico vestido de policial no Ceará

Ao O POVO, a mãe do garoto disse que a ideia veio dele. " Quero do pipi", disse ele

O pequeno Vicente Neto, de 3 anos, protagonizou um ensaio fotográfico vestido de Policial e a fofura das imagens repercutiram nas redes sociais. As fotos foram feitas pela fotógrafa Maria Mikaele, de 23 anos, na cidade de Varjota, que fica a 272,7 km de Fortaleza.

Ao O POVO, a mãe do menino, Dulcilene Barbosa Fernandes, revelou que a ideia veio dele. “Quero fazer do pipi” (da polícia), afirmou o menino para a mãe sobre o desejo de fazer as fotos vestido de policial.

Vicente Neto sempre teve contato com os agentes e por isso criou admiração pelos policiais. A mãe até a tentar mudar a opinião do menino, porém não teve sucesso."Foi aí que decidimos comprar o tecido para fazer o uniforme e atender o pedido do ensaio de policial", explicou.

O menino faz aniversário no dia 8 de março, entretanto o álbum foi antecipado porque Dulcilene descobriu que o fardamento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) iria mudar, com o novo entrando em vigor no dia 25 deste mês. "Eu tentei comprar o tecido com a nova cor, porém não encontrei. Entrei em desespero achando que não conseguiria a roupinha", afirmou. Ela entrou em contato com a fotógrafa e antecipou as fotos e a vestimenta foi confeccionada pela avó da criança.

E com a ajuda dos policiais Stheylon e o Sub Tenente Azevedo, o ensaio teve como plano de fundo da delegacia do município. Eles também fotografaram com o garoto.

A mãe ressalta que Vicente Neto é um menino esperto e muito comunicativo. "Ele amou tanto a roupinha que não queria mais tirar".

Mikaele acompanha o menino desde 1 ano de idade e foi a responsável pelo ensaio. Ela pondera que o pequeno Vicente estava bem à vontade no dia e não imaginava que as fotos iriam ganhar tanta repercussão.

A mãe declarou que teve um grande susto com a repercussão das fotos. O ensaio foi publicado no Instagram da Polícia Militar do Ceará, e muitas pessoas comentaram no post. “Merece um novo fardamento”, comentou um seguidor. “Sem estruturas pra esse mini policial'', disse outra.

