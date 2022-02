Novo uniforme da PMCE começa a ser usado nesta sexta-feira, 25

Os fardamentos serão apresentados ao público na Praça do Ferreira, localizada no Centro de Fortaleza, com a presença de autoridades.

Novos uniformes da Polícia Militar do Ceará serão usados nesta quinta-feira, 25. Os fardamentos serão apresentados ao público na Praça do Ferreira, localizada no Centro de Fortaleza, com a presença de autoridades.

O fardamento já havia sido divulgado por meio de uma live com o governador do Ceará, Camilo Santana, comandante-geral, coronel Márcio Oliveira, e o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron.

O material traz conforto térmico e proteção solar. E é adaptado para a rotina dos agentes de segurança. Segundo o secretário da Segurança, o novo fardamento "é feito com o que há de melhor". A boina na cor preta tem um distintivo dourado, calça tática, cinto de guarnição e T-shirt na cor verde.

