"Pessoal da ponta morre para dar luxo a quem está no comando", diz delegado sobre facções

O delegado geral da Polícia Civil do Ceará, Sérgio Santos, falou sobre a atuação de líderes das facções criminosas no Estado, que ostentam vida de luxo distante daquela dos que ficam "na ponta", os chamados "soldados do crime". A declaração foi dada nesta sexta-feira, 11, durante coletiva de imprensa que divulgou a prisão de um líder de organização com atuação em Sobral.



Chefe de organização criminosa atuante em Sobral é preso em apartamento de luxo no Cocó (Foto: Divulgação)



"O que nos chama atenção é que enquanto as lideranças estão ostentando e vivendo em um padrão de vida confortável e seguro, em tese, em ambientes de luxo, residências luxuosas, os soldados que estão na ponta são quem se arrisca, quem morre e têm um padrão de vida totalmente desproporcional ao dos seus líderes. Enquanto o pessoal da ponta morre para conseguir dinheiro para dar sustento a quem está na posição de comando", diz.

Segundo o delegado geral, os integrantes de organizações criminososas, em sua maioria, matam e morrem, além de que vivem em extrema pobreza. "Tem infratores morrendo na ponta durante esses confrontos dessas organizações, na prática de crime, em tráfico de drogas. Essas pessoas que morrem têm padrão de vida muito baixo. Os mandantes, que são as pessoas que recebem o lucro, têm posição de comando e ostentam uma vida de luxo", ressalta.

Nessa quinta-feira, 10, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Sobral, prendeu chefe de facção com atuação em Sobral. Jairo Morais de Vasconcelos, de 28 anos, conhecido como JJ, foi detido em um apartamento de luxo no bairro Cocó, na Capital cearense. Ele gastava quase R$ 5 mil, somando aluguel e condomínio, para morar na área nobre de Fortaleza. Além disso, o indivíduo estaria trafegando pelas ruas do Cocó em um automóvel avaliado em R$ 350 mil e colecionaria uísques que custavam R$ 1.200 a garrafa.

