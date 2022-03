Criminosos atiram contra casa de adolescente na RMF e matam mãe dele que dormia na sala

Uma mulher de 45 anos foi morta a tiros na madrugada desta sexta-feira, 11, no bairro Conjunto Timbó, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima era cadeirante e estava deitada em uma rede na sala da própria casa quando foi atingida. O alvo dos criminosos, que abriram fogo contra a casa, seria o filho dela, um adolescente de 17 anos.

Parede da casa de dona Rosângela após criminosos atirarem contra a residência em Maracanaú (Foto: Via WhatsApp O POVO)



Do lado de fora da casa era possível ver a cadeira de rodas usada por dona Rosângela. O muro, as portas, as janelas, todos com marcas de tiros. A mãe foi socorrida a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.

A vizinhança acordou na madrugada com o barulho intenso dos tiros, conforme O POVO apurou. Todos ficaram assustados.

A vítima, devido ao medo dos vizinhos e familiares, também não terá um velório no bairro. Ela era querida no bairro.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias do assassinato.

Um inquérito foi aberto na Delegacia Metropolitana de Maracanaú e transferido para o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) de Maracanaú, unidade que apura a autoria do crime.



