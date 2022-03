Homem e mulher suspeitos de estupro de vulnerável são presos em Caucaia

Dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos nessa quinta-feira, 10, contra um homem e uma mulher suspeitos de estupro de vulnerável. A mulher, que trabalhava como funcionária na residência da vítima, e o pai da criança foram presos nos bairros Genibaú e Tabapuá, em Caucaia, a 20,3 km de Fortaleza.



As investigações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), realizadas pelos agentes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Caucaia, iniciaram após a vítima, uma criança de 10 anos, relatar o crime a um amigo por meio de uma carta. Tendo como base as informações, a Polícia Civil instaurou um procedimento para apurar o ocorrido e representou pelas prisões preventivas dos suspeitos.



Sobre o assunto Criminosos que sequestraram gerente em Fortaleza exigiram dinheiro via Pix

Homem é preso em Quixadá por suspeita de tentativa de feminicídio

Homem é preso preventivamente em Iguatu por fraude no seguro DPVAT

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Expedidos pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Caucaia, os mandados foram cumpridos pela equipe policial em desfavor dos dois suspeitos: o pai da vítima, um homem de 46 anos, com antecedentes criminais por ameaça, injúria e difamação; e uma mulher de 20 anos, que prestava serviços domésticos na residência da vítima.

Os suspeitos foram colocados à disposição da Justiça.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

18º Distrito Policial (DP): (85) 3294 7884



Tags