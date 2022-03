Novo fardamento do Corpo de Bombeiros do Ceará será apresentado nesta sexta, 11

Depois de apresentar o novo fardamento da Polícia Militar do Ceará, o Governo do Estado informou que os agentes do Corpo de Bombeiros Militar também irão mudar de uniforme. A vestimenta será apresentada oficialmente nesta sexta-feira, 11, durante solenidade de entrega de equipamentos e anúncio de novos investimentos para a corporação. O evento está marcado para às 9h30min e será realizado no Quartel central do Corpo de Bombeiros na rua Oto de Alencar, bairro Jacarecanga.



Durante a cerimônia, o governador Camilo Santana formalizará a entrega de uma viatura especial com escada mecânica de 42 metros de altura, uma viatura do tipo Air-Core para combates a incêndios florestais e um robô autopropelido com turbina Air-Core.



Segundo o Governo, os equipamentos são considerados o que "há de mais moderno e eficiente" para combate a incêndios e salvamentos de grande complexidade. O Ceará foi o primeiro Estado a adquiri-los na América Latina.

