Marinha do Brasil abre inscrições para concurso com 960 vagas

Na última quinta-feira, 17, a Marinha Brasileira abriu inscrições do concurso para Soldado Fuzileiro Naval. Estão sendo ofertadas 960 vagas para brasileiros, do sexo masculino, que tenha entre 18 e 22 anos, com ensino médio completo. As inscrições poderão ser realizadas, até o dia 24 de março, pelo site.



A distribuição das vagas ocorrerá de acordo com as necessidades da Administração Naval. A primeira etapa do processo seletivo consiste no Exame de Escolaridade, constituído de provas de Português e Matemática. Em seguida, os aprovados passarão por uma verificação de dados biográficos e de documentos, avaliação psicológica, inspeção de saúde e teste de aptidão física.

O Curso de Formação terá a duração de 17 semanas e será realizado em órgãos de formação do Corpo de Fuzileiros Navais no Rio de Janeiro e em Brasília. O período de aprendizagem contará com um regime de internato e dedicação exclusiva até o dia da formatura. Durante o período, o Aprendiz-Fuzileiro Naval receberá remuneração referente à sua graduação.



