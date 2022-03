Motorista com tornozeleira eletrônica é preso com carro de luxo clonado em Sobral

Condutor foi abordado durante fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O carro foi roubado há cerca de um mês no estado da Paraíba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um motorista de um carro de luxo com placas clonadas nesta sexta-feira, 11, em Sobral, a 245 quilômetros de Fortaleza. O condutor era um jovem de 23 anos, que recebeu ordem de parada dos policiais durante uma fiscalização de rotina. Ele fazia uso de uma tornozeleira eletrônica e possui passagens pela Polícia por tentativa de homicídio. Apesar disso, não havia contra ele nenhum mandado de prisão em aberto.



Logo após o condutor apresentar os documentos do veículo à equipe, os policiais iniciaram uma vistoria. Segundo a PRF, foram identificadas algumas incompatibilidades nos itens identificadores do automóvel. Com a suspeita, os agentes realizaram uma conferência mais detalhada e cruzaram diversas informações até descobrirem que o veículo abordado tinha sido clonado.



O carro tem as mesmas características de outro veículo com placas de Campina Grande (PB), sob o qual há uma queixa de roubo registrada no dia 10 de fevereiro de 2022 em João Pessoa (PB).



Após o fim da conferência, o automóvel e o condutor foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sobral para os procedimentos devidos. O carro, de acordo com a PRF, será devolvido ao verdadeiro proprietário em breve.



