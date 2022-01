Projeto Viva o Parque retoma eventos no Cocó, Curió e Maranguapinho

Realizado pela Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema), projeto Viva o Parque oferece atividades de esporte, cultura e lazer em unidades de conservação ambiental de Fortaleza; primeira edição de 2022 aconteceu neste domingo, 9

A primeira edição de 2022 do projeto Viva o Parque, da Secretaria do Meio Amiente do Ceará (Sema) aconteceu na manhã deste domingo, 9. Os eventos acontecem no Parque do Cocó, na Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) da Floresta do Curió, e na Área de Proteção Ambiental (APA) do estuário do rio Maranguapinho.

O POVO esteve na APA do Maranguapinho e acompanhou a edição desta manhã. As atividades aconteceram das 8 às 12 horas, com atividades esportivas e de lazer, além de programação infantil.

Daiana Magalhães, produtora do evento, destacou a importância de cumprir os protocolos de distanciamento social em meio ao novo aumento dos casos de Covid-19. Ela pontua que, para todas as atividades, é necessário o uso de máscaras, e há distribuição do acessório e de álcool para os participantes do evento.

Ela lembrou, também, que a ação alinha as atividades de lazer com a conscientização ambiental. O Maranguapinho, um dos afluentes do rio Ceará, tem uma iniciativa de despoluição fluvial, e a participação da comunidade nos eventos integra as ações para manter a limpeza do curso de água. Parte da programação do Viva o Parque envolve oficinas com a temática ecológica, além de ações como o plantio de mudas nativas no leito do rio.

Carlos Benevides, da Coordenadoria de Biodiversidade (Cobio) da Sema, confirma a importância de integrar a população das áreas próximas. Ele destaca que a ideia é apresentar a APA como local de lazer e ampliar o conhecimento do impacto da preservação ambiental na vida cotidiana.

Para João Nelson Nascimento, de 52 anos, morador da região, esta integração é de extrema importância. Ele leva o filho toda semana ao Viva o Parque, e destaca também que é necessário reconhecer a APA como um ponto de lazer e retomar a consciência ambiental: "era uma piscina, tinha pessoas que pescavam", relembra, sobre a limpeza do rio quando era mais novo. Por fim, pontua que os eventos são importantes para oferecer oportunidades de esporte e lazer para a juventude.

Além da programação semanal, o espaço onde ocorre o Viva o Parque na APA do Maranguapinho tem estrutura fixa, que pode ser usada livremente pela comunidade. Existe, no local, uma brinquedopraça, e as tendas onde são realizadas as ações do evento permanecem disponíveis para atividades da população.

Com informações de Fernanda Barros

Veja fotos da primeira edição de 2022 do Viva o Parque na APA do Maranguapinho

