Frequentadores avaliam reforma na Beira-Mar: "A gente precisa reconhecer coisas boas"

As obras de requalificação da avenida Beira-Mar ainda não foram finalizadas, mas o espaço já está sendo utilizado pelos fortalezenses, principalmente para a prática esportiva. Os usuários, porém, teceram elogios e críticas para a mudança. A ampliação do espaço e melhorias estruturais foram os principais pontos exaltados pelos frequentadores sobre as mudanças trazidas pela reforma. No entanto, praticantes de esportes reclamaram da disputa de espaço no tráfego das ciclovias, e apontam a necessidade de melhores estruturas nas áreas de prática esportiva.

A advogada Raquel Almeida, praticante do voleibol, tece elogios ao local: “A gente também precisa reconhecer as coisas boas. Eu achei muito positivo a instalação dos banheiros, por exemplo. Até então eles estão sempre limpos, e isso é bom para os frequentadores”, finaliza. Ela também elogiou a iluminação do local, mas para ela o local ainda precisa de outras intervenções.





Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine





FORTALEZA, CE, BRASIL, 05.01.2021: Nova Beira Mar estimula as práticas esportivas. Grupo pratica volei nas quadras proximas ao Nautico (Foto:Thais Mesquita/OPOVO) (Foto: Thais Mesquita)



As obras realizadas pela Prefeitura de Fortaleza incluem a estruturação de espaços destinados à prática esportiva como futevôlei, basquete, vôlei de praia e beach tennis, tanto nas quadras de areia como nas pavimentadas.

Segundo o ambulante que atua na orla há 10 anos, Antônio Lima, ainda faltam tabelas na quadra poliesportiva da avenida Beira-Mar. Os clientes de seu Antônio elogiaram a reforma, mas se queixaram de alguns pontos que precisam de atenção. "O espaço do corredor deveria ser ampliado, você confunde muito os espaços dos ciclistas e corredores. Eu não costumo correr nas ciclovias, por receio de ser atropelado", relata Daniel Carneiro.

LEIA MAIS | Ceará ignora raça de 73% das vítimas de violência doméstica

+ Isolamento de pessoas com Covid-19 passará a ser de apenas 5 dias, diz Queiroga

Com a renovação das calçadas em piso intertravado e implantação da nova ciclovia, o projeto da Beira-Mar tem a intenção de abrir espaço para as assessorias de corrida e de ginástica funcional, além de possibilitar a utilização de bicicletas, skates e patins.

Em cima de uma bicicleta locada por meio do Bicicletar, o estudante Bruno Almeida aderiu às atividades físicas e costuma optar pelo ciclismo para se locomover. Em suas idas à Beira Mar, o estudante conta que observou uma mudança positiva após a reforma: a melhoria da estrutura para os frequentadores. FORTALEZA, CE, BRASIL, 05.01.2021: Nova Beira Mar estimula as práticas esportivas (Foto:Thais Mesquita/OPOVO) (Foto: Thais Mesquita)



“O projeto da Beira-Mar de Fortaleza não é só um projeto de orla, mas também um parque linear. Nele foram incorporados vários pontos que atraem a prática de esportes, como o aumento do calçadão, uma ciclovia larga, boa pavimentação, reforma das quadras de esportes e quadras na areia”, argumenta.

No entanto, a queixa de alguns ciclistas e pedestres, na Beira-Mar, tem sido o tráfego nas ciclovias. “As pessoas utilizam a ciclovia para lazer, para esporte e para deslocamento. Mesmo a pista sendo larga, ainda causa um certo tipo de congestionamento, pelo fato da ciclovia receber não só bicicletas, mas também corredores”, comentou o estudante.



FORTALEZA, CE, BRASIL, 05.01.2021: Nova Beira Mar estimula as práticas esportivas. Placa que informativa da ciclofaixa (Foto:Thais Mesquita/OPOVO) (Foto: Thais Mesquita)



“Essa reforma trouxe melhorias para os frequentadores da Beira-Mar. Melhorias estruturais mesmo, como a a pista de corrida, recentemente, os quiosques e banheiros públicos no entorno das quadras, a reestruturação das vagas para carros”, comentou Iago Santos, que costuma praticar vôlei no local, aos fins de semana.

Para ele e para muitos fortalezenses que frequentam a Beira-Mar, o esporte faz parte da rotina e a reforma na orla foi recebida com comemoração por alguns: “Por causa das melhorias, o volume de praticantes das atividades físicas na BM aumentou bastante”, comentou.



Sobre a ciclovia, com vento no rosto, companhia de amigos e a parada obrigatória para tomar uma água de coco, Marina Rocha, 24, também é uma das pessoas que aderiu ao ciclismo, e encontrou na Beira-Mar de Fortaleza um local para praticar. “O ciclismo tem me ajudado a lidar com a ansiedade. Eu acho libertador”, comentou.

Sobre a reforma na Beira-Mar, Marina acredita que houve um maior incentivo à prática do esporte: “Levando em consideração que o espaço está bem amplo agora, a mudança trouxe sim algum incentivo à prática de esportes. O problema é só a desorganização, porque uma vez, eu ia atropelando um pedestre sem querer” comentou.



Entre as fontes ouvidas pelo O POVO houve queixas comuns em relação à reforma, que foi feita e a distância do mar para o calçadão. Em alguns pontos, por exemplo, não é mais possível avistar o mar da avenida ou da calçada.

O POVO enviou todos os questionamentos dos usuários para a Prefeitura de Fortaleza. Em resposta, informou que a avenida Beira-Mar recebeu diversas melhorias urbanísticas e de mobilidade após as obras de requalificação na orla. "Ações educativas para uso compartilhado dos espaços serão realizadas. No próximo domingo, 9, está prevista uma ação na primeira edição de 2022 da Ciclofaixa de Lazer. Na ocasião, educadores de trânsito vão dialogar com pedestres, ciclistas e condutores, além de distribuir material educativo sobre o respeito mútuo no trânsito e da utilização dos espaços para os diferentes modais".

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags