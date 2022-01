Passagem de ônibus de Fortaleza sobe para R$ 3,90; meia custará R$ 1,80

A partir do dia 15 de janeiro, as passagens de ônibus de Fortaleza sofrerão um aumento de 8,33%. O reajuste fará com que a passagem que custava R$ 3,60 passe a ser de R$ 3,90. A tarifa estudantil que era de R$ 1,60 passará a custar R$ 1,80.



Em dezembro, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) chegou a afirmar que as passagens de ônibus da Capital poderiam sofrer um aumento de 50% caso a Prefeitura não financiasse uma parte dos custos do setor.

A tarifa técnica calculada pelo Sindiônibus seria de R$ 4,50, levando em conta aumentos no combustível, preço médio de veículos novos, salários de motoristas, fiscais e funcionários da manutenção. Além disso, seria levado em conta a queda da demanda de passageiros de aproximadamente 35,9%

No entanto, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) divulgou nesta quarta-feira, 5, que a Prefeitura e o Governo do Estado aplicarão R$ 6 milhões por mês no transporte público da Capital. A renovação do subsídio, segundo o órgão, permite que o aumento seja menor do que o calculado pelo sindicato.



A Prefeitura afirma também que 100 novos ônibus serão incluídos na frota de coletivos da Capital.

Hora Social será mantida

O desconto da Hora Social será mantido em 2022. Diariamente, das 9 às 11 horas e das 14 às 16 horas, os passageiros terão desconto de R$ 0,60. A tarifa, portanto, a passagem custará R$ 3,30 (inteira) e R$ 1,50 (tarifa estudantil) nesses horários. A Tarifa Social também é mantida, com desconto todos os domingos, nos dias 13 de abril, 31 de dezembro e 1º de janeiro.



Confira os reajustes da passagem de ônibus a partir do dia 15 de janeiro (15/01):

Inteira: de R$ 3,60 para R$ 3,90;

Tarifa estudantil: de R$ 1,60 para R$ 1,80;

Hora Social (segunda a sexta, das 9 às 11 horas e das 14 às 16 horas): de R$ 3 (inteira) e R$ 1,30 (tarifa estudantil) para R$ 3,30 (inteira) e R$ 1,50 (tarifa estudantil)

Tarifa Social (domingos, dia 13 de abril, 31 de dezembro e 1 de janeiro): de R$ 3 (inteira) e R$ 1,30 (tarifa estudantil) para R$ 3,30 (inteira) e R$ 1,50 (tarifa estudantil)

