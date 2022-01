Clínica Veterinária Jacó realiza atendimentos gratuitos em Fortaleza; saiba como funciona

Com localização no bairro Passaré, em Fortaleza, a Clínica Veterinária Jacó, equipamento da Prefeitura Municipal, realiza atendimentos gratuitos de segunda a sexta-feira. O local oferece serviços de urgências, emergências, consultas clínicas, dentre outros serviços para animais de estimação. No ano passado, de acordo com dados da gestão municipal, foram realizadas pelo menos 87 mil atividades e ações no espaço.

LEIA MAIS| Atendimento veterinário gratuito em Fortaleza; saiba onde solicitar



O atendimento é organizado por meio de senhas. Todos os dias são distribuídas 31 senhas logo no início da manhã, a partir das 8 horas. A clínica funciona até o último número de consultas programadas para a jornada. É recomendável que os tutores cheguem cedo ao local para conseguir garantir um dos horários.

LEIA MAIS| Vacinas para crianças chegam aos municípios até o próximo dia 15; prescrição não é necessária

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além dos atendimentos mais simples, também é possível realizar cirurgias gerais (em tecidos moles e correções ortopédicas) e cirurgias de esterilização e exames de imagem (raio-x e ultrassom), exames laboratoriais, aplicação de medicamentos e soroterapia na clínica.

Serviço

Endereço: Av. da Saudade, esquina com a Av. dos Paroaras – Passaré

Horário de Funcionamento: segunda a Sexta das 8h as 17h, (exceto feriados). Retirada de senhas as 8h com a presença do animal.

Atendimento: diário (31 Senhas). A clínica funciona até o último tutor que retirou a senha.

Documentos para Atendimento: comprovante de residência em Fortaleza e documento de identidade com foto.



Especialidades disponíveis: cardiologista, endocrinologista, dermatologista, oncologista, ortopedista e neurologista.

Tags