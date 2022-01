Espetáculo encerra ciclo natalino e celebra Dia de Reis no Theatro José de Alencar

A 4ª edição do programa “atemporais.com” apresentou o espetáculo “Pastoril Divina Jornada” na tarde desta quinta-feira, 6, no Theatro José de Alencar (TJA). O espetáculo marcou o encerramento do ciclo natalino e celebrou o Dia de Reis, comemorado no dia 6 de janeiro. A apresentação ocorreu na calçada do equipamento, localizado no Centro de Fortaleza.

O espetáculo é uma parceria do Programa de Ação Integrada para o Aposentado (PAI) e a Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag). A produção do espetáculo “Pastoril Divina Jornada” é da atriz Mazé Figueiredo. O texto e direção do espetáculo é do ator Walden Luiz. O elenco do grupo de teatro, intitulado de Mosaico, é formado por aposentados e/ou pensionistas do Estado atendidos pelo PAI.

O espetáculo é uma referência cênica da adoração dos pastores ao Menino Jesus, por ocasião do seu nascimento. Ele faz o público embarcar num trenó, sem neve, e guiados pela Estrela de Natal, viajar até Belém. Também é possível retornar no tempo e desembarcar na infância, trazendo memórias do tempo pueril.

De acordo com o diretor do espetáculo, Walden Luiz, o Pastoril é uma peça que retrata a caminhada, chamada “Jornada das Pastoras e Pastores”. “É a caminhada deles (pastores e pastoras) até a Gruta de Belém. Conta toda a história do nascimento do menino Jesus. Hoje é o encerramento do ciclo natalino. Último dia de fazer o pastoril e o reisado”, comenta.

Na apresentação, o grupo de aposentados traz alguns pontos característicos, como a presença de pandeiros ornados de fitas e roupas típicas de camponeses portugueses nas cores azul e vermelho. A apresentação conta com os atores e atrizes de pastores e ciganas que seguem a Estrela de Natal, rumo à Gruta de Belém, seguidos pelos três Reis Magos que vão presentear, ouro, incenso e mirra ao Divino Menino.

O programa “atemporais.com” teve sua primeira edição no dia 1º de outubro de 2020, com transmissão pelo canal do YouTube do TJA, numa celebração pelo Dia Internacional do Idoso. A segunda edição, também virtual, ocorreu somente no dia 5 de agosto de 2021. O terceiro programa, por sua vez, estreou de maneira presencial, no dia 1º de outubro de 2021, com o musical “Telha de Vidro”, também escrito e dirigido por Walden Luiz.



