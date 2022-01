Bombeiros resgatam Falcão Carcará em Fortaleza

Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Ceará realizou, na tarde desse sábado, 8, o resgate de um Falcão Carcará, no bairro Sabiaguaba, em Fortaleza. De acordo com os bombeiros, o pássaro foi encontrado no último dia 24 de dezembro em uma estrada próxima por moradores da região, que decidiram cuidar do animal e, posteriormente, soltá-lo na natureza.

No entanto, ao perceber que a ave não apresentava melhoras, os moradores chamaram os bombeiros para fazer o resgate. Ao resgatar o falcão, a equipe do Corpo de Bombeiros entrou em contato com a Comissão de Defesa do Direito dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará, e com o veterinário Marcelo Almeida.

Agora o pássaro deverá ser levado para uma clínica veterinária, onde será submetido a exames clínicos para verificar seu estado de saúde. Em seguida, a ave deverá ser solta novamente na natureza. Em 2021, o Corpo de Bombeiros do Ceará realizou o resgate de 6252 animais, entre cobras, gatos mourisco, cavalos e jacarés. O número é superior aos registrados em 2019 e 2020, quando a corporação resgatou

3919 e 5217 animais, respectivamente.

