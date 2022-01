Tartaruga-verde é resgatada na praia do Porto das Dunas

Uma tartaruga-verde foi resgatada na tarde desta sexta-feira, 7, na praia do Porto das Dunas, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza. O animal estava encalhado e foi avistado por um grupo da Associação Ecológica dos Bugueiros (Aeba). A carapuça da tartaruga resgatada tem 77 cm de comprimento e 70 cm de largura da carapaça.

Após solicitação do Instituto Verdeluz e da ONG Aquasis, uma equipe do Beach Park foi ao local para fazer o resgate. Raissa Bisol, gerente de sustentabilidade do parque aquático, explica que o animal foi hidratado até a chegada de especialistas, que avaliaram as condições vitais da tartaruga.

Na manhã deste sábado, 8, veterinários da ONG Cetáceos da Costa Branca, do Rio Grande do Norte, devem chegar para resgatar o animal. Conforme análise do Verdeluz, a tartaruga está em fase juvenil e em boas condições de saúde para ser transportada para outro estado.

Também conhecida como tartaruga-aruanã, a espécie é ameaçada de extinção, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), e é habitualmente encontrada em águas costeiras, ilhas ou baías onde estão protegidas, sendo raramente avistadas em alto-mar. Pode alcançar até 143 centímetros de comprimento curvilíneo de carapaça e até 230 quilogramas, com aproximadamente quatro mil ninhos por ano no Brasil.



