Projeto TEA(Mar) retoma aulas de stand-up paddle para autistas

Segunda edição do projeto, que propicia vivências no mar para pessoas no espectro do autismo, começou neste sábado, 8; encontros quinzenais acontecem na Praia do Mucuripe

Começou neste sábado, 8, a segunda edição do projeto TEA(Mar), que realiza aulas de stand-up paddle (SUP) para pessoas autistas. Parceria entre a Associação Fortaleza Azul e o Ceará SUP Club, o projeto tem encontros quinzenais na Praia do Mucuripe.

O projeto começou a ser realizado em 2019, mas foi interrompido pela pandemia de Covid-19 e a primeira edição só foi concluída em 2021. Para este ano, são duas turmas, uma por semestre, divididas em quatro turnos com dez alunos cada. As aulas acontecem das 8 às 12 horas na sede do Ceará SUP Club.

O POVO acompanhou, nesta manhã, o primeiro encontro da edição 2022 do projeto. Para este ano, a maioria das inscrições, que já foram encerradas, foi de crianças, mas podem participar pessoas de qualquer idade, acima de 4 anos, que estejam dentro do espectro autista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Educação Inclusiva: matrícula antecipada na rede municipal começa nesta segunda, 8

Você é capacitista? Entenda o que é e como evitar o preconceito contra pessoas com deficiência

Entidades criticam proposta de eletrochoque para tratar autismo

Cuidados especiais

Durante os primeiros encontros, procura-se estabelecer um vínculo entre as pessoas atendidas e os instrutores do projeto. Pelo público majoritariamente infantil, este ano, há cuidados extras, e as aulas iniciais incluem uma participação mais próxima de familiares.

Como parte dos traços do autismo inclui a maior sensibilidade a estímulos sensoriais, é necessário também um período de adaptação no público do projeto. A sensação tátil da areia e da água, a temperatura da praia e o barulho do mar, por exemplo, podem ser desconfortáveis para quem está no espectro. Deste modo, há uma preocupação de garantir que as pessoas atendidas não estejam tendo, afinal, uma experiência desagradável.

Os instrutores, que têm formação em educação física, são treinados pela psicóloga do projeto para realizar uma abordagem que respeite as diferenciações de pessoas autistas. O acompanhamento aos participantes do TEA(Mar) é individualizado, com cada praticante recebendo o atendimento de um instrutor.

Veja fotos do primeiro encontro de 2022 do projeto TEA(Mar)

Projeto alia esporte, lazer e inclusão

O resultado do projeto tem sido positivo, com bons retornos na evolução das pessoas atendidas. Os progressos são notados no desenvolvimento motor e sensorial, e, além da atividade física, as aulas proporcionam momentos de lazer tanto para as pessoas atendidas quanto para os familiares que participam dos encontros.

Outro ponto de destaque é o de inclusão e visibilidade. Um dos focos do projeto é que pessoas autistas ocupem espaços, tanto fisicamente, com a presença na praia, quanto conceitualmente, em termos da prática esportiva, com destaque para o âmbito da socialização.

O principal fator, porém, é o lazer: o objetivo do TEA(Mar) é promover as adaptações e o acompanhamento necessários para que as pessoas autistas consigam evoluir tecnicamente do SUP, mas não há intenção terapêutica nos encontros.

Mais notícias de Fortaleza

Sobre o assunto Passagem de ônibus de Fortaleza sobe para R$ 3,90; meia custará R$ 1,80

Frequentadores avaliam reforma na Beira-Mar: "A gente precisa reconhecer coisas boas"

Teto de posto de saúde desaba enquanto pessoas esperavam vacinação em Fortaleza

Defensoria Pública retoma atendimentos nesta sexta, 7

Clínica Veterinária Jacó realiza atendimentos gratuitos em Fortaleza; saiba como funciona

Espetáculo encerra ciclo natalino e celebra Dia de Reis no Theatro José de Alencar

Senac oferece cursos nas áreas de beleza e gastronomia em Fortaleza

Motoristas de ônibus paralisam atividades em protesto contra assalto no Conjunto Ceará

Tags