Motoristas de ônibus paralisam atividades em protesto contra assalto no Conjunto Ceará

Motoristas de ônibus do transporte coletivo de Fortaleza paralisaram as atividades nesta sexta-feira, 7, por quase duas horas, no terminal do bairro Conjunto Ceará. A suspensão começou por volta das 14 horas e se estendeu até às 15h50min. A frota voltou a operar normalmente às 16 horas. Em nota, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Ceará (Sintro) explicou que o ato foi uma resposta à falta de segurança enfrentada pela categoria. O protesto ocorreu poucas horas após um assalto a usuários do ônibus 076, que faz a rota Conjunto Ceará/Aldeota/ Papicu.



De acordo com a entidade, os coletivos da Capital têm sido alvos de uma onda de assaltos desde que motoristas passaram a trabalhar com dupla função, acumulando a direção com a tarefa de recolher os pagamentos e passar troco, serviço que antes era feito por cobradores. ”Demitiram os cobradores com o argumento de acabar com a circulação de dinheiro nos coletivos, mas na verdade os empresários jogaram para os motoristas dirigir e passar troco. Um absurdo! A categoria tem denunciado e lutado pelo fim da dupla função para que haja segurança para motoristas e para a população”, afirma o Sintro, em nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O POVO procurou o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), que representa a Auto Viação Dragão do Mar — concessionária do transporte público de Fortaleza —, mas não havia recebido resposta até a publicação desta matéria.



Sobre o assalto, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para atender a ocorrência, mas quando os agentes chegaram ao lugar indicado, o coletivo que supostamente teria sido roubado já não estava no local. A pasta ainda acrescentou que nenhuma vítima foi encontrada.



Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags