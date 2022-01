Teto de posto de saúde desaba enquanto pessoas esperavam vacinação em Fortaleza

Apesar do susto, ninguém ficou ferido; usuários saíram do local às pressas e bastante assustados

O telhado da recepção de um posto de saúde no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza, desabou nesta quarta-feira, 5, e por pouco não deixou feridos. O incidente foi registrado no bloco B, onde havia pessoas aguardando a vacinação contra a Covid-19 e atendimento de urgência e emergência. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.



Um morador que estava no local disse que a situação causou correria e medo. Segundo ele, os usuários deixaram a sala às pressas ao perceberem a derrocada das primeiras telhas. “Quando começou os estalos, as pessoas começaram a correr. Muitas vidas foram salvas aqui hoje por um milagre de Deus”, disse.



O homem gravou um vídeo para mostrar o cenário de destruição minutos após o desabamento. Nas imagens, é possível ver estilhaços de telhas e pedaços de madeira espalhados pelo piso e sobre as cadeiras onde os usuários esperavam pelo atendimento.



Segundo ele, o posto foi reformado há menos de um ano, mas os reparos não teriam sido realizados a contento. “Foi um serviço mal feito e tá arriscado [acontecer de novo]. Eu tanto reclamava, mas ninguém me dava ouvidos. Não era para ter feito essa reforma do jeito que fizeram”, reclamou o morador.



Em nota enviada ao O POVO, a Secretaria Municipal de Saúde informou que foram tomadas providências imediatas para a recuperação da estrutura que cedeu. Segundo a pasta, a área danificada já estava isolada preventivamente, sem fluxo de profissionais ou pacientes, no momento do incidente. A versão contraria o relato dos moradores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A SMS ainda ressaltou que a Defesa Civil esteve no local minutos após o ocorrido para realizar uma vistoria técnica na estrutura do imóvel. A Secretaria também frisou que, mesmo com o incidente, os atendimentos da atenção primária prosseguiram normalmente durante o dia, exceto a vacinação, que será retomada nesta quinta-feira, 6.



Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags