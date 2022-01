Obras de revitalização do Litoral de Caucaia seguem em fase licitatória

Estão previstas as construções de 11 espigões, sendo três no Icaraí. Seinfra diz trabalhar para dar celeridade ao processo licitatório

Mais de dois meses após o anúncio das obras de revitalização do litoral de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, o projeto ainda se encontra em fase licitatória. O empreendimento prevê as as construções de espigões na orla do Município para evitar o avanço do mar.

Em nota, o Município ressalta que a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) tem trabalhado para dar celeridade ao processo licitatório. A Prefeitura ainda afirma que, após tramitação legal da licitação, os primeiros 60 dias de trabalho serão destinados à elaboração de projetos executivos, além da finalização do licenciamento ambiental. Somente após isso, a obra terá início.



"A Seinfra ressalta ainda que, durante todo o ano de 2021, foram realizadas uma série de ações para melhoria da Avenida Litorânea, como iluminação e requalificação da pavimentação", diz a nota. "Além disso, o Icaraí vem recebendo intervenção e pavimentação em diversas ruas do bairro".

A primeira fase do projeto conta com a instalação de três espigões na Praia do Icaraí. Outros oito espigões estão previstos para serem colocados nos bairros Parque Leblon, Iparana, Pacheco, Icaraí e Tabuba.



O anúncio do projeto foi feito em 22 de outubro em cerimônia que contou com a participação do prefeito de Caucaia Vitor Valim (Pros) e do governador Camilo Santana (PT). Na ocasião, foi informado que o projeto contaria com um investimento de R$ 44 milhões em sua primeira etapa — sendo 40 milhões provenientes do tesouro estadual. Ao todo, o projeto levaria R$ 174 milhões.



"Após licitada, o tempo estimado para conclusão das obras é de 12 meses. A intervenção é baseada em um anteprojeto realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisa Hidroviária", informou o Governo do Estado. "Pelo formato da parceria, o Governo do Ceará, por meio da Superintendência de Obras Públicas, após receber e aprovar o projeto da Prefeitura de Caucaia, acompanha a execução das obras e libera os pagamentos conforme acontece a prestação de contas periódicas do plano de trabalho", informou, por sua vez, a Prefeitura de Caucaia.