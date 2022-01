Senac oferece cursos nas áreas de beleza e gastronomia em Fortaleza

De acordo com o Senac, a estratégia dos cursos é pegar o início do ano, quando se estabelecem metas e objetivos a serem cumpridos no novo ciclo, para alavancar a vida profissional e ampliar o mercado de trabalho de seus alunos

A partir do dia 10 de janeiro, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) oferecerá uma série de cursos de educação profissional em Fortaleza. As oportunidades têm como objetivo possibilitar que as pessoas comecem 2022 com uma nova carreira ou especialização na sua área de atuação. Os interessados podem ter aulas do setor de Beleza, Gastronomia e Informática. Preços variam de R$ 275 a R$ 570.

De acordo com o Senac, a estratégia dos cursos é pegar o início do ano, onde se estabelecem metas e objetivos a serem cumpridos no novo ciclo, para alavancar a vida profissional e ampliar o mercado de trabalho de seus alunos.

Aos interessados no setor de Beleza, o Senac está com inscrições abertas para o curso de Design de Sobrancelhas e Embelezamento de Cílios, com início no dia 10 de janeiro. A ideia é proporcionar aos participantes conhecimentos e técnicas dessa especialidade, considerando o tipo de pele, simetria e equilíbrio das composições visuais, além do uso correto de materiais e produtos.

Ainda na área de Beleza, uma grande oportunidade são as aulas de Drenagem Linfática, com data prevista para começar no dia 17 de janeiro, serão voltadas para massagistas que querem aprender técnicas e manobras necessárias para promover relaxamento e efeito terapêutico. Além disso, o Senac já abriu inscrições para os cursos de Técnicas de Shiatsu, que iniciam no dia 17.

Na Gastronomia, a dica é o curso de Culinária para Iniciantes, que tem início previsto para o dia 15 de janeiro. O Senac também está com vagas para turmas de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos e de Bolos e Tortas. Começando dia 17, as aulas vão ensinar aos alunos o preparo de massas, recheios e glacês, tanto para montagem quanto para decoração dessas delícias.

Para quem se interessa pela área de Informática, são oferecidos os cursos de Excel Básico e Avançado e Informática Básica Intensivo Windows, ambos os cursos estão previstos para iniciar a partir do dia 10.

Para inscrições e mais informações sobre esses e outros cursos e preços, é só acessar o site do Senac ou entrar em contato através do telefone (85) 3270 5400.



