Motoristas de aplicativo descrevem tensão com criminosos em comunidades de Fortaleza

Profissionais que trabalham com transporte de passageiros e entregas por aplicativo estão assustados com as abordagens de pessoas armadas na Capital

Motoristas de aplicativos estão sob alerta de insegurança e descreveram abordagens de criminosos armados na entrada de comunidades em Fortaleza. Em um dos relatos, o profissional afirma que aproximadamente 10 homens, todos com arma nas mãos, interceptaram o carro dele nessa segunda-feira, 27, na comunidade Pôr do sol, em Messejana. O clima está acirrado após a chacina da Sapiranga, que deixou seis mortos.

O motorista relata que pegou um passageiro com destino a Messejana e, ao chegar no local, viu que a parada era na comunidade Pôr do Sol. Ele relata que, ao ver o veículo, aproximadamente 10 homens correram para um beco e tomaram a frente do carro, todos armados.

Imediatamente, ele se identificou como motorista de aplicativo e foi orientado pelos criminosos a usar uma identificação no carro. Assustado, o profissional afirma que imaginou que o carro seria alvo dos disparos. "A área da Messejana está em guerra", diz o trabalhador.

Após a Chacina da Sapiranga, onde seis pessoas foram mortas e outras cinco ficaram feridas, os motoristas foram impedidos de adentrar na comunidade do Alecrim ou na "fronteira", áreas com concentração do tráfico. Além disso, serviços como entregas por aplicativo feitas com motocicleta e visitas de fora do bairro também passaram a ser interceptadas.

Na Paupina, na área da Grande Messejana, houve relatos de tiros. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que equipes do 16º BPM da Polícia Militar (PMCE) foram acionadas para o bairro Paupina (AIS 3) para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo. O efetivo realizou buscas na área, no entanto, o órgão não confirmou prisões.

Na quarta-feira, 22, um homem apontado como chefe do tráfico da Paupina foi morto a tiros de fuzil. Ele era conhecido como Chiquinho. No Natal, na chacina da Sapiranga, o irmão de Chiquinho, chamado Jonh Lennon, foi um dos mortos.

Os profissionais que trabalham por aplicativo estão assustados, pois em menos de 24 horas, dois entregadores foram mortos, sendo um no Planalto Ayrton Senna e outro no Conjunto Prefeito José Walter. Um dos casos é um latrocínio, que vitimou um entregador de 25 anos. Os adolescentes apreendidos suspeitos da ação afirmaram à Polícia que o trabalhador foi morto porque demorou a entregar o aparelho celular.

Nota da SSPDS

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizam ações preventivas e ostensivas visando coibir práticas criminosas na Grande Messejana - Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3) da Capital.

As ações na região são reforçadas com equipes do Batalhão de Policiamento de Prevenção Especializada (BPEsp), do Grupo de Apoio às Vítimas de Violência (GAVV), da Força Tática (FT), do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque). Além do reforço ostensivo, os bairros pertencentes à AIS 3 contam diariamente com operações estratégicas que visam coibir práticas criminosas e dar uma sensação de segurança aos moradores da região.

No âmbito da Polícia Judiciária, o 35º Distrito Policial (35º DP) é a unidade responsável por apurar crimes na região. A PC-CE ressalta que os casos que chegam ao conhecimento da Polícia são apurados. A pasta reitera a importância de os casos serem comunicados às autoridades por meio de Boletim de Ocorrência (BO), feito em qualquer delegacia, ou via Delegacia Eletrônica (Deletron), pelo site: https://www.delegaciaeletronica.ce.gov.br/.

Com objetivo de intensificar as abordagens a veículos que prestam serviço de transporte por aplicativo, a PMCE realiza ainda abordagens preventivas a motoristas, taxistas e passageiros em ações de fiscalizações em toda a Capital e Região Metropolitana. O trabalho preventivo foi intitulado de “Corrida Segura”.

A pasta informa, que na noite de ontem, que equipes do 16º BPM da PMCE foram acionadas para o bairro Paupina (AIS 3) para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo. A PMCE realizou buscas na região.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser direcionadas para o telefone (85) 3101-4429, do 35º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.



