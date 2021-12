Medo e silêncio na Sapiranga após chacina que matou cinco pessoas; veja fotos

Na manhã seguinte à chacina registrada no bairro Sapiranga, em Fortaleza, a movimentação na região aparentava não fugir do que se espera para uma manhã de Natal: ruas com baixa movimentação e algumas confraternizações públicas em pequenos estabelecimentos do bairro.

Apesar do "clima" aparentemente tranquilo, eram notórios os olhares atentos de moradores direcionados aos carros que circulavam na região. Afinal, há poucas horas, uma chacina vitimou pelo menos cinco pessoas no bairro. Clima é de medo e tensão.

O crime ocorreu próximo ao Campo do Alecrim e próximo à escola João Nogueira Jucá. O POVO fez o trajeto entre a escola e o campo pela rua Olegário Memória. Próximo ao campo, um grupo formado por três pessoas aproveitava a aparente tranquilidade do local para conversar.

Com a chegada do carro da equipe de reportagem, um dos homens se dispersou do grupo e um outro, que permaneceu no local, ateve-se à informar que os policiais já não estavam na área. Por volta das 11 horas da manhã, a reportagem constatou que já não havia viaturas no Campo do Alecrim.

Próximo à EEMTI João Nogueira Jucá, um outro grupo confraternizava em um bar nesta manhã de Natal. Ninguém que estava no local quis comentar o ocorrido na última madrugada, optaram por não dar muita atenção a perguntas realizadas sobre o ocorrido.

Ainda na região, viaturas policiais foram vistas circulando pelas ruas José Felix de Lima, onde muitos moradores observavam a movimentação de suas calçadas, e rua Rangel Pestana. Na bifurcação entre as duas ruas, era possível observar marcas de balas no muro de uma das casas.

De acordo com o apurado pelo O POVO, os disparos que resultaram na chacina começaram durante o momento em que acontecia uma festa no Campo do Alecrim. O incidente teria gerado correria no local. Durante as primeiras horas da manhã deste dia 25, moradores não estavam podendo circular pelas ruas próximas ao local do crime.

O relatório da ocorrência apresenta que as vítimas da chacina foram: Mateus Ribeiro dos Santos; Israel Da Silva Andrade, de 24 anos; André Alexandre Rodrigues, de 26 anos; e John Lennon Holanda, de 25 anos. Este último é irmão de um homem morto nesta semana. A quinta vítima ainda não foi identificada.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) está com diligências em andamento visando capturar os envolvidos na ocorrência.

A SSPDS confirma que as vítimas foram mortas a tiros por indivíduos quando estavam em um campo situado na região. Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) realizaram, nesta manhã, um levantamento inicial sobre o ocorrido.

A ação criminosa ainda resultou em outras seis pessoas baleadas, que foram socorridas e levadas para uma unidade hospitalar. De acordo com a SSPDS, detalhes do trabalho policial não serão divulgados visando não comprometer as investigações em andamento.

Além do DHPP, equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DPJC), do 19° Batalhão (BPM) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) participam das diligências na Sapiranga.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia. Também é possível entrar em contato pelo WhatsApp (85) 3101-0181, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser encaminhadas, ainda, para o número (85) 3257-4807, do DHPP. Conforme a SSPDS, o sigilo e o anonimato são garantidos.

