Entregador é morto a tiros no José Walter, em Fortaleza; 2ª morte de profissional em 24h

Um entregador foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira, 27, no bairro Prefeito José Walter, em Fortaleza. O homem, de 32 anos, estava em uma motocicleta em uma via pública, quando foi assassinado. Conforme fotos que circulam nas redes sociais, ele estava fazendo entrega de água.

A Perícia Forense do Ceará foi acionada ao local e colheu indícios que auxiliarão nas investigações. Equipes da Polícia Militar e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil também atenderam a ocorrência. A vítima possuía passagens na Polícia por roubo, furto qualificado, receptação e posse de drogas.

O homicídio aconteceu menos de 24 horas após a morte de outro entregador, vítima de latrocínio, neste domingo, 26, no bairro Planalto Ayrton Senna. Nesse caso, o profissional foi deixar uma entrega de sushi, quando foi surpreendido por criminosos armados.

Como denunciar

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, com sigilo e anonimato garantidos. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101 0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257 4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento.



