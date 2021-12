Após chacina, Sapiranga tem tiroteio e reforço no policiamento

São realizadas ações preventivas no bairro através de batalhão especializado em policiamento de proximidade. Base do CPChoque também deve ser instalada. Dois homens foram presos neste domingo na região

Após a chacina que deixou seis mortos na madrugada de sábado, 25, na Sapiranga, diversos disparos de arma de fogo foram ouvido no bairro na tarde deste domingo, 26. Acionada para a ocorrência, a Polícia Militar prendeu um jovem de 19 anos que portava uma pistola calibre 9 mm e oito munições. As forças de segurança intensificaram trabalhos na região. Nesta tarde, até mesmo um aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) sobrevoou o bairro.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ações preventivas são realizadas na região através do Batalhão de Policiamento de Prevenção Especializada (BPEsp). "Policiais militares capacitados sob a doutrina do policiamento de proximidade realizam saturações com o intuito de dar uma maior sensação de segurança aos moradores", afirmou a pasta.

A SSPDS ainda informou que uma base do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) será instalada na região. Além disso, equipes do 19° Batalhão de PM e do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) reforçam o policiamento ostensivo na região.

O jovem preso na ocorrência de disparos de arma de fogo foi autuado em flagrante no 13º Distrito Policial por porte ilegal de arma de fogo. Não foi informada a motivação dos disparos. Talyson Alves da Cunha tinha antecedentes criminais por tráfico e posse de drogas.

Na madrugada, um outro jovem havia sido preso no bairro portando um revólver calibre 38 e 10 munições intactas. Conforme a PM, uma equipe do CPRaio fazia patrulhamento nas imediações da rua Tabelião Joaquim Coelho "quando avistou indivíduos em atitudes suspeitas". Um deles conseguiu fugir, mas José Robson Alencar dos Santos, de 21 anos, foi preso. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e receptação.

A SSPDS reforçou que as investigações sobre a chacina de sábado prosseguem. Dez suspeitos de participação no crime foram presos. Suas identidades não foram divulgadas. Com eles, a Polícia apreendeu seis pistolas. A chacina ocorreu por volta das 2 horas. As vítimas foram mortas durante uma festa realizada em um campo de futebol.

Quatro das vítimas da chacina foram identificadas como: Mateus Ribeiro dos Santos, de idade não divulgada; Israel da Silva Andrade, de 24 anos; André Alexandre Rodrigues, de 26 anos; John Lennon Holanda, de 25 anos. As duas vítimas restantes, um homem e uma mulher, não tiveram a identidade divulgada. A mulher chegou a ser encaminhada para uma unidade hospitalar, mas veio a falecer horas depois. Outras cinco pessoas ainda ficaram feridas.

A motivação do crime não foi divulgada oficialmente pela Polícia, mas, conforme apurou O POVO, a motivação mais provável aponta que o crime foi executado por dissidentes da facção criminosa Comando Vermelho. Conhecido como "neutros" ou "massa", eles romperam com a facção carioca em meados de junho deste ano e passaram a travar um conflito com os ex-parceiros. O confronto já havia sido registrado em Caucaia (na Região Metropolitana de Fortaleza), na Grande Messejana e em alguns municípios da Região Norte do Estado, como Uruburetama.



