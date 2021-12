Vítima de chacina na Sapiranga era irmão de homem assassinado há três dias

Chacina ocorrida no bairro Sapiranga na madrugada deste sábado, 25, vitimou o irmão de um chefe do tráfico. Conhecido como Chiquinho, o homem foi morto no último dia 22 em um condomínio localizado no bairro Paupina. Ele era irmão de John Lennon Holanda, de 25 anos, morto na chacina neste Natal.

Na ultima quarta-feira, 22, homens invadiram o local e cometeram o crime com fuzis. O crime, conforme O POVO apurou, pode ter relação com uma ocorrência, no mesmo bairro, na noite de terça-feira, quando uma família composta por um homem, mulher e quatro filhos foi expulsa de casa.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirma que investigações preliminares da Polícia Militar e da Polícia Civil apontaram uma motivação divergente. Entretanto, segundo a pasta, a linha de investigação ainda não pode ser divulgada para não atrapalhar o trabalho.

Neste Natal, outros quatro homens foram mortos e seis pessoas foram socorridas. Policias estão no local e a SSPDS apura o caso.

