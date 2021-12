Chacina da Sapiranga: sobe para seis o número de mortos em Fortaleza

Uma mulher morreu neste sábado de Natal, 25 de dezembro, em Fortaleza. Ela é a sexta vítima da chacina da Sapiranga, que matou outros cinco homens durante esta madrugada. A mulher havia sido ferida à bala durante a ação, mas chegou a ser socorrida. Levada ao hospital, no entanto, ela não resistiu aos ferimentos.

Após trabalho em conjunto, as forças de segurança pública do Ceará conseguiram prender oito suspeitos de envolvimento no crime. Junto com eles, foram apreendidas seis pistolas calibres 380, .40 e 9 milímetros. Também foram localizados dois equipamentos que transformam pistolas em rifles.

O crime ocorreu próximo ao Campo do Alecrim e da Escola João Nogueira Jucá, onde outas cinco pessoas foram baleadas e socorridas para uma unidade hospitalar.

Entre as vítimas foram identificados, no relatório da ocorrência, Mateus Ribeiro dos Santos; Israel Da Silva Andrade, de 24 anos; André Alexandre Rodrigues, de 26 anos; e John Lennon Holanda, de 25 anos. A quinta e sexta vítimas ainda não foram identificadas.

Uma das vítimas, John Lennon Holanda, teve o irmão assassinado há três dias, o que aumenta as suspeitas de que o crime tenha como motivação disputa entre facções criminosas. A polícia ainda investiga as causas.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia. Também é possível entrar em contato pelo WhatsApp (85) 3101-0181. por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número (85) 3257-4807, do DHPP. Conforme a SSPDS, o sigilo e o anonimato são garantidos.



