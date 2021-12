Sem reagir, entregador de 25 anos é vítima de latrocínio no Planalto Ayrton Senna

Um entregador de 25 anos foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte) ao deixar uma entrega de sushi no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza, no domingo, 26.



Imagens de câmeras de segurança mostram que o rapaz, que se chamava Pedro Rodrigues, estava na motocicleta e utilizava uma mochila de transporte de entregas. Ele fez a entrega e, enquanto organizava a mochila, dois criminosos chegaram armados.

O entregador foi morto no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza (Foto: reprodução/redes sociais )



A dupla abordou a vítima, anunciou o roubo e em seguida um dos homens atirou contra o entregador. Um dos criminosos ainda tentou empreender fuga no veículo da vítima, mas não conseguiu ligar a moto. A vítima, mesmo baleada, jogou o celular para os criminosos. Em razão da tentativa do roubo da moto, o caso é caracterizado como latrocínio. No Instagram, Pedro anunciava seus serviços de entregador e trabalhava em um restaurante no bairro Conjunto Prefeito José Walter.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por meio de nota, que a vítima foi baleada em via pública e socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

As circunstâncias do crime são investigadas. "Equipes do DHPP e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para o local e realizaram os primeiros levantamentos sobre o fato. Diligências são realizadas visando identificar a autoria do crime", relatou.

