Duas pessoas são mortas durante suposto ataque a suspeito de tráfico na Paupina

Pelo menos duas pessoas foram mortas a tiros de fuzil durante suposto ataque a um suspeito de tráfico de drogas que estaria atuando no mesmo local do crime, no bairro Messejana, em Fortaleza. Uma terceira pessoa atingida foi socorrida. O crime aconteceu nesta quarta-feira, 22, quando indivíduos armados invadiram um condomínio na Paupina, onde o alvo foi encontrado e morto.

O POVO apurou que moradores lotaram a rua do condomínio, fecharam a via e impediram que a imprensa se aproximasse utilizando pedras. No condomínio, amigos e familiares das vítimas choravam. As marcas de tiros de fuzil estavam nas paredes.

Sobre o assunto Polícia Civil prende em flagrante brasiliense suspeito de estelionato na Capital

Homem é preso suspeito de torturar ex-namorada por oito horas em Fortaleza

Homem é preso em flagrante por despejar entulho no Parque do Cocó

Polícia Federal realiza apreensão de R$ 1 mil em cédulas falsas em Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Polícia Militar, por meio de policiais da área e do Comando Tático Motorizado (Cotam), esteve no local. A reportagem procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para saber mais detalhes e aguarda a resposta.

O crime, ainda conforme apuração do O POVO, pode ter relação com uma ocorrência, no mesmo bairro, na noite de terça-feira, 22, quando uma família composta por um homem, mulher e quatro filhos foi expulsa de casa depois que uma das crianças atingiu o celular de um facionado com uma bola. Entre os expulsos, estão três meninos de 10, 8 e 3 anos, além de uma menina de 5 anos e a mulher que está grávida de oito meses. Policiais do 16º Batalhão da Polícia Militar estiveram no local para recuperar os pertences da família, mas tudo foi roubado por criminosos.

Tags