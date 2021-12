Chacina na Sapiranga mata cinco pessoas neste Natal

Chacina no bairro Sapiranga deixou cinco pessoas mortas neste Natal. As vítimas são todos homens. Mais seis vítimas foram socorridas. O crime ocorreu no Campo do Alecrim, próximo ao colégio municipal João Nogueira Jucá.

Segundo relatos, durante a noite acontecia uma festa no campo quando começaram os disparos — o que levou os moradores a correrem de volta para suas casas.

Entre as vítimas foram identificados Mateus Ribeiro dos Santos; Israel Da Silva Andrade, de 24 anos; André Alexandre Rodrigues, de 26 anos; e John Lennon Holanda, de 25 anos. Este último é irmão de um homem morto no início desta semana.

A quinta vítima ainda não foi identificada. Policiais estão no local.



O POVO entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que está apurando o caso.

Esta matéria será atualizada conforme haja novas informações.

