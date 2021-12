Base móvel da PMCE é instalada na Sapiranga após chacina que vitimou seis pessoas

Uma plataforma de Observação Elevada com câmeras e uma base móvel foram instaladas na Sapiranga, em Fortaleza, nessa segunda-feira, 18. A ação ocorre após a chacina que deixou seis mortos e aproximadamente cinco feridos, no Campo do Alecrim, na madrugada do sábado, 25, durante uma celebração de Natal no bairro.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as câmeras de monitoramento capazes de detectar o calor de um corpo em movimento são utilizadas de forma ininterrupta na região.

Plataforma de observação é instalada na Sapiranga após chacina (Foto: divulgação/SSPDS )



“Com a presença constante da Polícia dentro do território, possíveis infratores ficam acuados e conseguimos nos aproximar ainda mais dos moradores e comerciantes. Isso gera um sentimento de confiança nas pessoas”, explicou o major Messias Mendes, comandante do Batalhão de Policiamento de Prevenção Especializada (BPEsp) da PMCE.

