Sisu 2026: UFC divulga terceira parcial de notas de corte para 110 cursos

Medicina, Direito e Ciência da Computação lideram as notas de corte da UFC. Confira o terceiro dia parcial do Sisu 2026, divulgado nesta quinta-feira, 22

A terceira parcial das notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), programa que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior no Brasil, foi divulgada nesta quinta-feira, 22. Com esses números, os candidatos têm como parâmetro a pontuação necessária para ingressar no curso desejado.

Em 2026, os candidatos poderão utilizar as notas das três edições mais recentes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no processo seletivo do Sisu, que se encerra nesta sexta-feira, 23. As inscrições devem ser feitas pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.