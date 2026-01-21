Sisu 2026: UFC divulga terceira parcial de notas de corte para 110 cursos

Sisu 2026: UFC divulga terceira parcial de notas de corte para 110 cursosMedicina, Direito e Ciência da Computação lideram as notas de corte da UFC. Confira o terceiro dia parcial do Sisu 2026, divulgado nesta quinta-feira, 22
A terceira parcial das notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), programa que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior no Brasil, foi divulgada nesta quinta-feira, 22. Com esses números, os candidatos têm como parâmetro a pontuação necessária para ingressar no curso desejado.
Em 2026, os candidatos poderão utilizar as notas das três edições mais recentes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no processo seletivo do Sisu, que se encerra nesta sexta-feira, 23. As inscrições devem ser feitas pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
O Ceará conta com a oferta de 14,2 mil vagas no Sisu. Dessas, 6.408 vagas são ofertadas pela UFC, distribuídas em 110 cursos de graduação presencial em seus campi de Fortaleza e do interior do estado.
Veja abaixo as notas de corte de todos os cursos ofertados pela UFC, segundo a parcial de hoje, quinta-feira (22/01).
Sisu 2026: veja as últimas notas de corte dos cursos da UFC
Separadas por áreas de conhecimento, confira todas as notas de corte dos cursos ofertados este ano pela UFC em seus campi de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapajé, Russas e Quixadá:
Ciências da Saúde e Biológicas
- Medicina (Fortaleza): 815,42
- Medicina (Sobral): 809,06Odontologia (Fortaleza): 759,16
- Odontologia (Sobral): 748,82
- Fisioterapia (Fortaleza): 742,64
- Enfermagem (Fortaleza): 736,1
- Farmácia (Fortaleza): 731,1
- Biotecnologia (Fortaleza): 723,3
- Ciências Biológicas (Fortaleza - Vespertino): 721,14
- Ciências Biológicas (Fortaleza - Noturno): 715,34
- ABI - Educação Física (Fortaleza): 681,58
- Zootecnia (Fortaleza): 668,6
Tecnologia e Ciências Exatas
- Ciência da Computação (Fortaleza): 774,82
- Ciência de Dados (Fortaleza): 740,42
- Engenharia de Software (Quixadá): 726,28
- Ciência da Computação (Quixadá): 709,88
- Ciência da Computação (Crateús): 703,3
- Matemática (Fortaleza): 702,68 / 687,96
- Engenharia de Software (Russas): 698,52
- Física (Fortaleza): 695,58 /674,3
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Itapajé): 691,9
- Inteligência Artificial (Quixadá): 691,42
- Ciência da Computação (Russas): 685,9
- Estatística (Fortaleza): 675,52
- Sistemas de Informação (Crateús): 674,28
- Sistemas de Informação (Quixadá): 673,16
- Segurança da Informação (Itapajé): 648,96
- Ciência de Dados (Itapajé): 647,38
- Redes de Computadores (Quixadá): 640,1
Engenharias
- Engenharia de Computação (Fortaleza): 770,1
- Engenharia Mecânica (Fortaleza): 736,46
- Engenharia Elétrica (Fortaleza): 727,0
- Engenharia Química (Fortaleza): 721,22
- Engenharia de Computação (Sobral): 718,84
- Engenharia Civil (Fortaleza): 716,68
- Engenharia de Produção (Fortaleza): 713,54
- Engenharia de Energias Renováveis (Fortaleza): 707,22
- Engenharia Elétrica (Sobral): 686,78
- Engenharia de Computação (Quixadá): 684,98
- Engenharia de Telecomunicações (Fortaleza): 684,1
- Engenharia Ambiental e Sanitária (Fortaleza): 681,24
- Engenharia Civil (Crateús): 679,76
- Engenharia Civil (Russas): 668,18
- Engenharia Mecânica (Russas): 663,44
- Engenharia Metalúrgica (Fortaleza): 662,5
- Engenharia de Alimentos (Fortaleza): 653,9
- Engenharia de Produção (Russas): 644,24
- Engenharia Ambiental e Sanitária (Crateús): 640,6
- Engenharia de Pesca (Fortaleza): 640,28
- Engenharia de Minas (Crateús): 635,02
Ciências Sociais Aplicadas e Jurídicas
- Direito (Fortaleza): 778,64 / 770,06
- Psicologia (Fortaleza): 752,42
- Psicologia (Sobral): 732,66
- Arquitetura e Urbanismo (Fortaleza): 729,38
- Sistemas e Mídias Digitais (Fortaleza): 711,82 / 698,54
- Jornalismo (Fortaleza): 702,66
- Ciências Econômicas (Fortaleza): 699,56 / 695,32
- Ciências Contábeis(Fortaleza): 699,1 / 696,32
- Administração (Fortaleza): 698,34 / 697,46
- Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (Fortaleza): 694,68
- Ciências Econômicas (Sobral): 689,06
- Finanças (Sobral): 685,42
- Ciências Atuariais (Fortaleza): 680,32
- Finanças (Fortaleza): 680,24
- Gestão de Políticas Públicas (Fortaleza): 668,62
- Secretariado Executivo (Fortaleza): 650,28
- Biblioteconomia (Fortaleza): 646,96
Humanidades, Letras e Artes
- Letras - Libras (Fortaleza): 783,44
- Filosofia (Fortaleza): 762,04 / 680,58
- Design (Fortaleza): 711,9
- Letras - Português e Inglês (Fortaleza): 697,78
- Design - Moda (Fortaleza): 694,6
- Cinema e Audiovisual (Fortaleza): 692,7
- História (Fortaleza): 691,56
- Letras - Inglês (Fortaleza): 684,3
- Letras - Língua Portuguesa (Fortaleza): 683,6
- Letras - Português e Francês (Fortaleza): 673,1
- Ciências Sociais (Fortaleza): 672,72 / 670,98
- Pedagogia (Fortaleza): 670,94 / 668,12
- Letras - Português e Alemão (Fortaleza): 670,02
- Música (Fortaleza): 669,98
- Letras - Português e Italiano (Fortaleza): 666,88
- Design Digital (Quixadá): 666,5
- Dança (Fortaleza): 666,18 / 653,6
- Teatro (Fortaleza): 661,96
- Música (Sobral): 659,34
- Letras - Português e Espanhol (Fortaleza): 658,38
- Letras - Espanhol (Fortaleza): 653,3
- Teatro (Itapajé): 601,66
Ciências Agrárias e da Terra
- Gastronomia (Fortaleza): 707,8
- Química (Fortaleza): 690,78 / 687,96
- Oceanografia (Fortaleza): 675,82
- Geografia (Fortaleza): 668,44 / 663,06
- Ciências Ambientais (Fortaleza): 663,9
- Geologia (Fortaleza): 652,94
- Agronomia (Fortaleza): 649,4
- Economia Ecológica (Fortaleza): 638,12