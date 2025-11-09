Enem 2025: especialistas comentam sobre tema da redação

O primeiro dia de Enem 2025 aconteceu neste domingo, 9; veja comentários de especialistas sobre o tema da redação / Crédito: AFP

O Ministério da Educação (MEC) anunciou o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025, que teve o seu primeiro dia de aplicação neste domingo, 9. "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira" foi o escolhido. Sobre ele, os estudantes devem desenvolver um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas, valendo 1.000 pontos.

Dados demográficos e a ineficácia das políticas públicas ligadas ao etarismo e ao envelhecimento, além da reflexão sobre a temática, foram as principais recomendações para a construção da redação. Nesse sentido, a estudante Maria Clara Alves Macedo, 22, praticamente acertou o chute do tema da redação. Tentando entrar no curso de Medicina, este é o terceiro ano que ela presta o Enem. Ao O POVO, ela comentou que o etarismo tem sido um tema frequente no TikTok. "Eu acho que quando o Inep vê que o TikTok tá falando muito sobre um tema, eles meio que descartam e trocam pra outro", refletiu antes de entrar na prova. "Mas como eu não cheguei a ver essa questão do etarismo (sendo abordada no Enem), pode ser, sim, uma das possibilidades de tema da redação."