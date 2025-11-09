Enem 2025: especialistas comentam sobre tema da redação

"Atual e neglicenciado": especialistas comentam tema da redação do Enem 2025O tema da redação do Enem 2025 foi divulgado neste domingo, 9, durante a aplicação do exame; saiba qual foi e o que disseram especialistas da educação
O Ministério da Educação (MEC) anunciou o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025, que teve o seu primeiro dia de aplicação neste domingo, 9.
"Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira" foi o escolhido. Sobre ele, os estudantes devem desenvolver um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas, valendo 1.000 pontos.
Os últimos temas escolhidos para o Enem têm foco em pautas e discussões para que sejam desenvolvidas de forma crítica pelos estudantes de diversas realidades do País. Para os professores Liziane Menezes e José Jobson Castelo Branco Martins, o tema deste ano é atual e aborda uma discussão que, por muito tempo, foi “negligenciada”.
“Revela um Brasil em transição, um País que envelhece, mas que ainda precisa aprender a respeitar e integrar seus idosos de forma efetiva e digna”, explica Liziane, professora do Colégio Tiradentes, do Master e do Evolução Cursos em Juazeiro do Norte.
Ela também traz o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um exemplo de “uma geração que continua ativa politicamente e socialmente”, aos 80 anos.
Ainda sob preconceito da sociedade, o tema evidencia uma longevidade maior, o que rompe a ideia de que o envelhecimento implica afastamento da vida pública.
Um dos principais aspectos sobre as perspectivas acerca do envelhecimento no Brasil está ligado à proteção ao idoso e ao aumento da população mais velha pelo aumento da curva demográfica, segundo José Jobson, sócio-proprietário do Carreiras Educação, plataforma especializada em concursos públicos para cargos do magistério.
O professor aponta que “falar de envelhecimento é também falar de preconceito, como etarismo ou idadismo, com os mais velhos e com o ato biológico de envelhecer”. Por isso, ambos indicam que o estudante deve adotar uma abordagem sociológica, humanitária, crítica e reflexiva sobre o tema.
Dados demográficos e a ineficácia das políticas públicas ligadas ao etarismo e ao envelhecimento, além da reflexão sobre a temática, foram as principais recomendações para a construção da redação.
Nesse sentido, a estudante Maria Clara Alves Macedo, 22, praticamente acertou o chute do tema da redação. Tentando entrar no curso de Medicina, este é o terceiro ano que ela presta o Enem. Ao O POVO, ela comentou que o etarismo tem sido um tema frequente no TikTok.
"Eu acho que quando o Inep vê que o TikTok tá falando muito sobre um tema, eles meio que descartam e trocam pra outro", refletiu antes de entrar na prova. "Mas como eu não cheguei a ver essa questão do etarismo (sendo abordada no Enem), pode ser, sim, uma das possibilidades de tema da redação."
Redação Enem 2025: repertório envolve filmes e políticas públicas
Como repertório sociocultural, José Robson citou o filme ‘O Último Azul’, que aborda o descaso familiar com idosos. Na trama, são enviados para uma colônia por gerarem “muitas despesas”.
Também cita o Estatuto do Idoso ou garantias legais da Constituição Federal de 1988 para trazer questões sobre o trabalho na terceira idade, outro tópico que pode ser abordado com o tema.
Sobre a acessibilidade do tema escolhido para os candidatos, Liziane opina que foi acessível. “O candidato pode questionar padrões culturais que associam valor e produtividade à idade, além de pensar criticamente sobre o modo como tratamos aqueles que já contribuíram tanto para o País”, explica.
Já para José Robson, “afirmar que o tema foi completamente acessível seria falacioso”, mas diz trazer discussões para contextos como o envelhecimento e proteção do direito dos idosos.
Enem: confira temas de anos anteriores
"Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira" foi o tema escolhido para o Enem 2025. Segundo especialistas, o tema foi acessível e/ou gerou discussões sobre etarismo, por exemplo.
Segundo pesquisas feitas por portais de educação, "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil", de 2021, é considerado o mais difícil até hoje; confira temas de anos anteriores:
- Enem 2024: "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil";
- Enem 2023: "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”;
- Enem 2022: "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil";
- Enem 2021: "Invisibilidade e Registro Civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil";
- Enem 2020: "O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira" (impresso)/"O desafio de diminuir a desigualdade entre regiões no Brasil" (digital);
- Enem 2019: "Democratização do acesso ao cinema no Brasil".
