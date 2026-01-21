Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sisu 2026: notas de corte dos 10 principais cursos na 2ª parcial

Medicina, Direito, Saúde e Tecnologia lideram a concorrência no segundo dia parcial do Sisu 2026, divulgado nesta quarta-feira, 21
Atualizado às Autor Izabele Vasconcelos
Izabele Vasconcelos Autor
As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 seguem abertas até o dia 23 de janeiro, exclusivamente pelo portal Acesso Único. O processo é gratuito e utiliza as notas do Enem de 2023, 2024 ou 2025, desde que o candidato não tenha zerado a redação.

ATUALIZAÇÃO | Veja as notas de corte dos 10 principais cursos na 3ª parcial

Nesta edição, o Sisu oferece 274,8 mil vagas distribuídas em 7.399 cursos de graduação, em 136 instituições públicas de ensino superior espalhadas por todas as regiões do Brasil. O resultado da chamada regular está previsto para o dia 29 de janeiro.

No segundo dia de inscrições, nesta quarta-feira, 21, as notas de corte parciais já indicam forte disputa, especialmente em cursos tradicionais e de alta demanda.

A seguir, confira as notas de corte, por curso, registradas até o momento.

Veja as notas de corte dos 10 principais cursos

Medicina

Considerado o curso mais concorrido do Brasil, Medicina mantém notas acima dos 800 pontos em diversas instituições. A maior nota parcial registrada até agora é no Ceará.

  • Medicina — Unilab (Baturité, CE): 861,19
  • Medicina — UFRJ (Rio de Janeiro, RJ): 817,18
  • Medicina — UFSCar (São Carlos, SP): 816,24
  • Medicina — UFC (Fortaleza, CE): 815,78
  • Medicina — UFAL (Maceió, AL): 798,32

Direito

O curso de Direito aparece entre os que reúnem maior número de inscritos, com notas elevadas principalmente em universidades federais tradicionais.

  • Direito — Unifesp (Osasco, SP): 789,87
  • Direito — UFRJ (Rio de Janeiro, RJ): 784,10
  • Direito — UFC (Fortaleza, CE): 776,12
  • Direito — UFPel (Pelotas, RS): 720,44
  • Direito — UEL (Londrina, PR): 717,86

Administração

Mesmo figurando entre os cursos com maior oferta de vagas no Sisu 2026, Administração registra notas elevadas nas principais universidades.

  • Administração — UFRJ: 745,72
  • Administração — UFMG: 744,12
  • Administração — UFSC: 716,07
  • Administração — UFSCar: 710,74
  • Administração — UFC (Fortaleza): 693,74

Psicologia

Com grande procura nacional, Psicologia apresenta notas altas, especialmente no Sudeste e no Sul do país.

  • Psicologia — UFRGS: 776,54
  • Psicologia — UFMG: 768,90
  • Psicologia — Unifesp: 764,34
  • Psicologia — UFC (Fortaleza): 751,18
  • Psicologia — UFPB: 730,02

Enfermagem

A graduação em Enfermagem aparece entre as mais concorridas do Sisu, impulsionada pela relevância profissional e pela ampla oferta no SUS.

  • Enfermagem — Unifesp: 753,37
  • Enfermagem — UFSC: 741,38
  • Enfermagem — UFMG: 735,54
  • Enfermagem — UFC (Fortaleza): 735,26
  • Enfermagem — UFRGS: 684,75

Ciência da Computação

A área de Tecnologia da Informação segue em alta no Sisu 2026, com notas competitivas em universidades federais.

  • Ciência da Computação — UFSC: 807,96
  • Ciência da Computação — UFSCar: 781,34
  • Ciência da Computação — UFC (Fortaleza): 774,36
  • Ciência da Computação — UFAL: 698,62
  • Ciência da Computação — IFSP: 675,16

Engenharia Civil

O curso de Engenharia Civil aparece novamente entre os mais concorridos, com notas elevadas em diferentes regiões do país.

  • Engenharia Civil — UFSCar: 764,86
  • Engenharia Civil — UFRJ: 760,69
  • Engenharia Civil — UFMG: 740,00
  • Engenharia Civil — UFSC: 739,35
  • Engenharia Civil — UFC (Fortaleza): 711,63

Pedagogia

Apesar de ser o curso com maior oferta no Sisu 2026, Pedagogia também apresenta notas expressivas em universidades federais.

  • Pedagogia — UFRJ: 743,43
  • Pedagogia — UFMG: 679,26
  • Pedagogia — Unifesp: 679,02
  • Pedagogia — UFC (Fortaleza): 668,12
  • Pedagogia — UFPE: 656,08

Jornalismo

Além dos cursos tradicionais, Jornalismo aparece com notas elevadas no segundo dia parcial do Sisu 2026.

  • Jornalismo — UFSC: 763,53
  • Jornalismo — UFRJ: 762,28
  • Jornalismo — UFMG: 737,92
  • Jornalismo — UFC (Fortaleza): 704,66
  • Jornalismo — UFCA (Juazeiro do Norte): 667,52

Arquitetura e Urbanismo

Arquitetura e Urbanismo aparece com notas acima de 700 no segundo dia parcial do Sisu 2026.

  • Arquitetura e Urbanismo — UFSC: 768,62
  • Arquitetura e Urbanismo — Unifesp: 766,80
  • Arquitetura e Urbanismo — UFMG: 766,14
  • Arquitetura e Urbanismo — UFRJ: 749,89
  • Arquitetura e Urbanismo — UFC (Fortaleza): 730,32

Educação

