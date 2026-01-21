Sisu 2026: notas de corte dos 10 principais cursos na 2ª parcial

Sisu 2026: veja as notas de corte dos 10 principais cursos no 2º resultado parcialMedicina, Direito, Saúde e Tecnologia lideram a concorrência no segundo dia parcial do Sisu 2026, divulgado nesta quarta-feira, 21
As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 seguem abertas até o dia 23 de janeiro, exclusivamente pelo portal Acesso Único. O processo é gratuito e utiliza as notas do Enem de 2023, 2024 ou 2025, desde que o candidato não tenha zerado a redação.
Nesta edição, o Sisu oferece 274,8 mil vagas distribuídas em 7.399 cursos de graduação, em 136 instituições públicas de ensino superior espalhadas por todas as regiões do Brasil. O resultado da chamada regular está previsto para o dia 29 de janeiro.
No segundo dia de inscrições, nesta quarta-feira, 21, as notas de corte parciais já indicam forte disputa, especialmente em cursos tradicionais e de alta demanda.
A seguir, confira as notas de corte, por curso, registradas até o momento.
Veja as notas de corte dos 10 principais cursos
Medicina
Considerado o curso mais concorrido do Brasil, Medicina mantém notas acima dos 800 pontos em diversas instituições. A maior nota parcial registrada até agora é no Ceará.
- Medicina — Unilab (Baturité, CE): 861,19
- Medicina — UFRJ (Rio de Janeiro, RJ): 817,18
- Medicina — UFSCar (São Carlos, SP): 816,24
- Medicina — UFC (Fortaleza, CE): 815,78
- Medicina — UFAL (Maceió, AL): 798,32
Direito
O curso de Direito aparece entre os que reúnem maior número de inscritos, com notas elevadas principalmente em universidades federais tradicionais.
- Direito — Unifesp (Osasco, SP): 789,87
- Direito — UFRJ (Rio de Janeiro, RJ): 784,10
- Direito — UFC (Fortaleza, CE): 776,12
- Direito — UFPel (Pelotas, RS): 720,44
- Direito — UEL (Londrina, PR): 717,86
Administração
Mesmo figurando entre os cursos com maior oferta de vagas no Sisu 2026, Administração registra notas elevadas nas principais universidades.
- Administração — UFRJ: 745,72
- Administração — UFMG: 744,12
- Administração — UFSC: 716,07
- Administração — UFSCar: 710,74
- Administração — UFC (Fortaleza): 693,74
Psicologia
Com grande procura nacional, Psicologia apresenta notas altas, especialmente no Sudeste e no Sul do país.
- Psicologia — UFRGS: 776,54
- Psicologia — UFMG: 768,90
- Psicologia — Unifesp: 764,34
- Psicologia — UFC (Fortaleza): 751,18
- Psicologia — UFPB: 730,02
Enfermagem
A graduação em Enfermagem aparece entre as mais concorridas do Sisu, impulsionada pela relevância profissional e pela ampla oferta no SUS.
- Enfermagem — Unifesp: 753,37
- Enfermagem — UFSC: 741,38
- Enfermagem — UFMG: 735,54
- Enfermagem — UFC (Fortaleza): 735,26
- Enfermagem — UFRGS: 684,75
Ciência da Computação
A área de Tecnologia da Informação segue em alta no Sisu 2026, com notas competitivas em universidades federais.
- Ciência da Computação — UFSC: 807,96
- Ciência da Computação — UFSCar: 781,34
- Ciência da Computação — UFC (Fortaleza): 774,36
- Ciência da Computação — UFAL: 698,62
- Ciência da Computação — IFSP: 675,16
Engenharia Civil
O curso de Engenharia Civil aparece novamente entre os mais concorridos, com notas elevadas em diferentes regiões do país.
- Engenharia Civil — UFSCar: 764,86
- Engenharia Civil — UFRJ: 760,69
- Engenharia Civil — UFMG: 740,00
- Engenharia Civil — UFSC: 739,35
- Engenharia Civil — UFC (Fortaleza): 711,63
Pedagogia
Apesar de ser o curso com maior oferta no Sisu 2026, Pedagogia também apresenta notas expressivas em universidades federais.
- Pedagogia — UFRJ: 743,43
- Pedagogia — UFMG: 679,26
- Pedagogia — Unifesp: 679,02
- Pedagogia — UFC (Fortaleza): 668,12
- Pedagogia — UFPE: 656,08
Jornalismo
Além dos cursos tradicionais, Jornalismo aparece com notas elevadas no segundo dia parcial do Sisu 2026.
- Jornalismo — UFSC: 763,53
- Jornalismo — UFRJ: 762,28
- Jornalismo — UFMG: 737,92
- Jornalismo — UFC (Fortaleza): 704,66
- Jornalismo — UFCA (Juazeiro do Norte): 667,52
Arquitetura e Urbanismo
Arquitetura e Urbanismo aparece com notas acima de 700 no segundo dia parcial do Sisu 2026.
- Arquitetura e Urbanismo — UFSC: 768,62
- Arquitetura e Urbanismo — Unifesp: 766,80
- Arquitetura e Urbanismo — UFMG: 766,14
- Arquitetura e Urbanismo — UFRJ: 749,89
- Arquitetura e Urbanismo — UFC (Fortaleza): 730,32