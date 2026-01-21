Sisu 2026: notas de corte dos 10 principais cursos na 2ª parcial

Na parcial do 2º dia, cursos mais disputados têm notas acima de 860 no Sisu 2026. / Crédito: Divulgação / MEC

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 seguem abertas até o dia 23 de janeiro, exclusivamente pelo portal Acesso Único. O processo é gratuito e utiliza as notas do Enem de 2023, 2024 ou 2025, desde que o candidato não tenha zerado a redação. ATUALIZAÇÃO | Veja as notas de corte dos 10 principais cursos na 3ª parcial

Nesta edição, o Sisu oferece 274,8 mil vagas distribuídas em 7.399 cursos de graduação, em 136 instituições públicas de ensino superior espalhadas por todas as regiões do Brasil. O resultado da chamada regular está previsto para o dia 29 de janeiro.

No segundo dia de inscrições, nesta quarta-feira, 21, as notas de corte parciais já indicam forte disputa, especialmente em cursos tradicionais e de alta demanda. A seguir, confira as notas de corte, por curso, registradas até o momento. Veja as notas de corte dos 10 principais cursos Medicina Considerado o curso mais concorrido do Brasil, Medicina mantém notas acima dos 800 pontos em diversas instituições. A maior nota parcial registrada até agora é no Ceará.