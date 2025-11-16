Enem 2025: diarista faz a prova pela 4ª vez para cursar Nutrição

Odaisa Silva de Sousa, 52, no segundo dia do Enem na Unifor / Crédito: FÁBIO LIMA

A prova do Enem não envolve apenas jovens que finalizam o Ensino Médio. Quem busca recomeçar, mudar de carreira ou conquistar novas oportunidades também encontra no exame uma porta de entrada. É o caso da diarista Odaísa Silva de Souza, 52, que neste domingo, 16, encara o segundo dia de provas na Unifor. Esta é a sua quarta tentativa de ingresso no Ensino Superior.