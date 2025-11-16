Enem 2025: diarista faz a prova pela 4ª vez para cursar Nutrição

Enem 2025: diarista faz a prova pela 4ª vez para cursar NutriçãoPersistência marca trajetória de Odaísa, que conciliou cursinho e trabalho para alcançar o resultado na prova
A prova do Enem não envolve apenas jovens que finalizam o Ensino Médio. Quem busca recomeçar, mudar de carreira ou conquistar novas oportunidades também encontra no exame uma porta de entrada.
É o caso da diarista Odaísa Silva de Souza, 52, que neste domingo, 16, encara o segundo dia de provas na Unifor. Esta é a sua quarta tentativa de ingresso no Ensino Superior.
“Estou confiante que agora eu vou conseguir meu objetivo”, disse antes de entrar no local de prova. A confiança, conta ela, veio ainda no último domingo: “Gostei da redação. Apesar da minha idade, deu pra fazer”.
Diarista relata sonho de cursar Nutrição
Odaísa concluiu o Ensino Médio já adulta, em 2015. Na época, chegou a alcançar uma boa pontuação, mas perdeu os prazos de inscrição no Sisu e ProUni.
Tentou novamente nos anos seguintes, mas diz que não estava totalmente preparada para os temas que caíram nas redações. A experiência acumulada, no entanto, a fez persistir. Hoje, ela tenta transformar em realidade o que chama de “meu sonho”: cursar Nutrição.
Preparação para prova envolveu rotina apertada de trabalho e estudo
Entre o trabalho como diarista, muitas vezes aos fins de semana, e as aulas do cursinho, conciliar tudo foi um desafio.
As atividades aconteciam justamente nos dias em que mais trabalhava. Ainda assim, ela encontrou uma alternativa de estudar por meio de iniciativas públicas.
Na véspera do exame, a rotina foi ainda mais intensa. Odaísa trabalhou em um evento que terminou às 7h30min da manhã deste domingo, 16.
“Ontem eu trabalhei. Cheguei em casa, tomei banho, almocei cedo e vim pra cá. Ser guerreira, né? Ainda tenho mais cinco horas de prova”, comenta.
Mesmo cansada, ela afirma que nada disso a desanima. “É muito difícil chegar até aqui, mas a gente pega na mão de Deus e corre atrás do nosso objetivo”.
Persistente, Odaísa se junta a milhares de brasileiros que veem no Enem a chance de transformar trajetórias. E promete seguir tentando, até que o sonho da faculdade deixe de ser plano e vire realidade.