Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gabarito do 2º dia no Enem 2025: veja respostas oficiais do Inep

Gabarito do 2º dia no Enem 2025: Inep divulga respostas oficiais nesta quarta

Inep antecipa divulgação após polêmica sobre possível vazamento de questões e anulação de três itens aplicados no último domingo, 16. Confira os gabaritos
Atualizado às Autor Izabele Vasconcelos
Autor
Izabele Vasconcelos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) antecipou para esta quarta-feira, 19, a partir das 10 horas, a divulgação do gabarito oficial e dos cadernos de questões do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.

A informação foi publicada nas redes sociais do Instituto na noite dessa terça-feira, 18, após a repercussão de que questões semelhantes às aplicadas no segundo dia de prova teriam sido divulgadas antecipadamente.

Leia mais

Gabarito oficial do 2º dia no Enem 2025

Apesar do anúncio do Inep, até o momento da publicação desta matéria os candidatos seguem aguardando a divulgação dos gabaritos oficiais. As respostas ainda não foram divulgadas.

O segundo dia do Enem 2025 ocorreu no domingo, 16, e reuniu 90 questões de múltipla escolha, divididas igualmente entre as áreas de Ciências da Natureza e Matemática. Os candidatos responderam a 45 perguntas de Química, Física e Biologia, além de outras 45 voltadas exclusivamente para Matemática, encerrando a edição deste ano do exame.

Assim que os gabaritos forem divulgados, acesse, abaixo, o link correspondente à sua cor de prova e comece a correção!

  • Gabarito da prova amarela (segundo dia)
  • Gabarito da prova azul (segundo dia)
  • Gabarito da prova cinza (segundo dia)
  • Gabarito da prova verde (segundo dia)

Esse formato de divulgação dos gabaritos do Enem separadamente é novidade desta edição de 2025.

Nos anos anteriores, quando os gabaritos oficiais dos dois domingos eram divulgados juntos dias após o fim das provas. O gabarito do Inep não permite ao participante calcular sua nota.

Veja aqui o gabarito oficial das provas de Linguagens e Ciências Humanas do Enem 2025

Enem 2025: entenda polêmica das questões anuladas

A polêmica começou quando Edcley Teixeira, que atua em uma monitoria online de preparação para o Enem, apareceu em uma live no YouTube, no último dia 11, resolvendo itens praticamente idênticos aos cobrados no exame de domingo, 16.

A similaridade viralizou nas redes, levando a hashtag #ANULAENEM aos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter), com estudantes levantando suspeitas de vazamento.

Diante da repercussão, o Inep anunciou a anulação de três questões do exame, embora não tenha informado quais são. A autarquia também comunicou que a Polícia Federal foi acionada para investigar a “conduta e autoria na divulgação das questões” e responsabilizar eventuais envolvidos.

>> Siga o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp

Número de acertos não define nota final do Enem

Apesar de o gabarito permitir ao candidato verificar quantas questões acertou, a nota final do Enem 2025 será divulgada apenas em janeiro de 2025. Isso ocorre devido à Teoria de Resposta ao Item (TRI), método estatístico usado para corrigir as provas.

A TRI avalia a coerência das respostas: se o candidato acerta perguntas difíceis e erra as fáceis, o sistema entende que houve um “chute” e reduz a pontuação.

Dessa forma, dois estudantes com o mesmo número de acertos podem obter notas diferentes.

Entenda o que é a TRI e por que ela é usada

A TRI foi criada para garantir mais justiça e precisão na correção do Enem. Diferente do método clássico, que soma os acertos, a TRI:

  • Premia a coerência e identifica respostas aleatórias;
  • Permite comparar candidatos de diferentes edições do exame;
  • Evita empates, já que a nota final é apresentada com duas casas decimais.

O modelo busca reconhecer o conhecimento real do candidato, valorizando quem se preparou de forma consistente.

Calendário Enem 2025

  • Provas: 9 e 16 de novembro de 2025
  • Provas em Belém, Ananindeua e Marituba (PA): 30 de novembro e 7 de dezembro
  • Resultados individuais: previstos para 16 de janeiro de 2026, na Página do Participante

Leia mais

2º dia do Enem 2025: correção extraoficial

Confira a seguir os gabaritos extraoficiais e compare com as alternativas marcadas no segundo dia.

As correções foram realizadas por professores da plataforma SAS Educação em parceria com o colégio Ari de Sá.

Prova amarela

  • 91 - C
  • 92 - B
  • 93 - D
  • 94 - D
  • 95 - C
  • 96 - D
  • 97 - A
  • 98 - E
  • 99 - A
  • 100 - A
  • 101 - A
  • 102 - E
  • 103 - C
  • 104 - B
  • 105 - B
  • 106 - C
  • 107 - E
  • 108 - A
  • 109 - E
  • 110 - E
  • 111 - B
  • 112 - D
  • 113 - E
  • 114 - E
  • 115 - C
  • 116 - A
  • 117 - B
  • 118 - B
  • 119 - B
  • 120 - D
  • 121 - E
  • 122 - C
  • 123 - D
  • 124 - C
  • 125 - B
  • 126 - B
  • 127 - B
  • 128 - D
  • 129 - C
  • 130 - E
  • 131 - A
  • 132 - D
  • 133 - D
  • 134 - C
  • 135 - D
  • 136 - C
  • 137 - E
  • 138 - C
  • 139 - C
  • 140 - A
  • 141 - D
  • 142 - D
  • 143 - B
  • 144 - E
  • 145 - B
  • 146 - C
  • 147 - A
  • 148 - C
  • 149 - E
  • 150 - C
  • 151 - B
  • 152 - D
  • 153 - D
  • 154 - D
  • 155 - B
  • 156 - A
  • 157 - D
  • 158 - E
  • 159 - E
  • 160 - A
  • 161 - B
  • 162 - B
  • 163 - E
  • 164 - C
  • 165 - C
  • 166 - D
  • 167 - A
  • 168 - B
  • 169 - E
  • 170 - A
  • 171 - D
  • 172 - D
  • 173 - E
  • 174 - B
  • 175 - E
  • 176 - A
  • 177 - A
  • 178 - B
  • 179 - C
  • 180 - C

Leia mais

Prova azul

  • 91 - D
  • 92 - D
  • 93 - C
  • 94 - D
  • 95 - C
  • 96 - B
  • 97 - D
  • 98 - D
  • 99 - C
  • 100 - D
  • 101 - A
  • 102 - E
  • 103 - A
  • 104 - A
  • 105 - E
  • 106 - A
  • 107 - E
  • 108 - C
  • 109 - E
  • 110 - E
  • 111 - B
  • 112 - D
  • 113 - B
  • 114 - B
  • 115 - C
  • 116 - C
  • 117 - D
  • 118 - C
  • 119 - B
  • 120 - B
  • 121 - B
  • 122 - D
  • 123 - E
  • 124 - B
  • 125 - B
  • 126 - D
  • 127 - C
  • 128 - E
  • 129 - A
  • 130 - E
  • 131 - E
  • 132 - C
  • 133 - A
  • 134 - B
  • 135 - A
  • 136 - C
  • 137 - B
  • 138 - E
  • 139 - C
  • 140 - E
  • 141 - C
  • 142 - C
  • 143 - A
  • 144 - D
  • 145 - D
  • 146 - B
  • 147 - E
  • 148 - C
  • 149 - B
  • 150 - D
  • 151 - D
  • 152 - D
  • 153 - A
  • 154 - C
  • 155 - B
  • 156 - E
  • 157 - C
  • 158 - C
  • 159 - D
  • 160 - E
  • 161 - A
  • 162 - B
  • 163 - B
  • 164 - A
  • 165 - D
  • 166 - E
  • 167 - D
  • 168 - E
  • 169 - A
  • 170 - B
  • 171 - E
  • 172 - A
  • 173 - A
  • 174 - B
  • 175 - C
  • 176 - C
  • 177 - B
  • 178 - E
  • 179 - A
  • 180 - D

Leia mais

Prova cinza/branca

  • 91 - C
  • 92 - D
  • 93 - A
  • 94 - E
  • 95 - A
  • 96 - A
  • 97 - C
  • 98 - B
  • 99 - D
  • 100 - D
  • 101 - E
  • 102 - C
  • 103 - E
  • 104 - E
  • 105 - B
  • 106 - D
  • 107 - E
  • 108 - A
  • 109 - B
  • 110 - B
  • 111 - C
  • 112 - B
  • 113 - B
  • 114 - D
  • 115 - E
  • 116 - E
  • 117 - E
  • 118 - C
  • 119 - B
  • 120 - B
  • 121 - D
  • 122 - C
  • 123 - D
  • 124 - C
  • 125 - B
  • 126 - A
  • 127 - A
  • 128 - B
  • 129 - D
  • 130 - D
  • 131 - C
  • 132 - D
  • 133 - C
  • 134 - E
  • 135 - A
  • 136 - A
  • 137 - D
  • 138 - D
  • 139 - B
  • 140 - B
  • 141 - C
  • 142 - E
  • 143 - C
  • 144 - E
  • 145 - C
  • 146 - C
  • 147 - B
  • 148 - D
  • 149 - D
  • 150 - D
  • 151 - E
  • 152 - C
  • 153 - A
  • 154 - C
  • 155 - E
  • 156 - A
  • 157 - B
  • 158 - D
  • 159 - E
  • 160 - B
  • 161 - E
  • 162 - C
  • 163 - C
  • 164 - D
  • 165 - B
  • 166 - A
  • 167 - B
  • 168 - E
  • 169 - A
  • 170 - A
  • 171 - A
  • 172 - B
  • 173 - C
  • 174 - C
  • 175 - B
  • 176 - E
  • 177 - A
  • 178 - D
  • 179 - D
  • 180 - E

Leia mais

 

Prova verde

  • 91 - E
  • 92 - E
  • 93 - B
  • 94 - D
  • 95 - E
  • 96 - C
  • 97 - D
  • 98 - D
  • 99 - C
  • 100 - D
  • 101 - C
  • 102 - B
  • 103 - D
  • 104 - D
  • 105 - E
  • 106 - A
  • 107 - C
  • 108 - D
  • 109 - A
  • 110 - E
  • 111 - A
  • 112 - A
  • 113 - A
  • 114 - B
  • 115 - B
  • 116 - C
  • 117 - C
  • 118 - D
  • 119 - C
  • 120 - B
  • 121 - C
  • 122 - E
  • 123 - A
  • 124 - A
  • 125 - B
  • 126 - B
  • 127 - B
  • 128 - D
  • 129 - B
  • 130 - B
  • 131 - D
  • 132 - E
  • 133 - E
  • 134 - E
  • 135 - C
  • 136 - B
  • 137 - D
  • 138 - D
  • 139 - D
  • 140 - E
  • 141 - B
  • 142 - C
  • 143 - A
  • 144 - D
  • 145 - D
  • 146 - B
  • 147 - C
  • 148 - E
  • 149 - C
  • 150 - C
  • 151 - A
  • 152 - C
  • 153 - E
  • 154 - C
  • 155 - D
  • 156 - E
  • 157 - B
  • 158 - E
  • 159 - C
  • 160 - C
  • 161 - D
  • 162 - B
  • 163 - A
  • 164 - E
  • 165 - A
  • 166 - B
  • 167 - A
  • 168 - B
  • 169 - C
  • 170 - C
  • 171 - B
  • 172 - E
  • 173 - A
  • 174 - D
  • 175 - D
  • 176 - E
  • 177 - B
  • 178 - E
  • 179 - A
  • 180 - A

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Educação

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar