Gabarito do 2º dia no Enem 2025: veja respostas oficiais do Inep

Gabarito do 2º dia no Enem 2025: Inep divulga respostas oficiais nesta quartaInep antecipa divulgação após polêmica sobre possível vazamento de questões e anulação de três itens aplicados no último domingo, 16. Confira os gabaritos
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) antecipou para esta quarta-feira, 19, a partir das 10 horas, a divulgação do gabarito oficial e dos cadernos de questões do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.
A informação foi publicada nas redes sociais do Instituto na noite dessa terça-feira, 18, após a repercussão de que questões semelhantes às aplicadas no segundo dia de prova teriam sido divulgadas antecipadamente.
Gabarito oficial do 2º dia no Enem 2025
Apesar do anúncio do Inep, até o momento da publicação desta matéria os candidatos seguem aguardando a divulgação dos gabaritos oficiais. As respostas ainda não foram divulgadas.
O segundo dia do Enem 2025 ocorreu no domingo, 16, e reuniu 90 questões de múltipla escolha, divididas igualmente entre as áreas de Ciências da Natureza e Matemática. Os candidatos responderam a 45 perguntas de Química, Física e Biologia, além de outras 45 voltadas exclusivamente para Matemática, encerrando a edição deste ano do exame.
Assim que os gabaritos forem divulgados, acesse, abaixo, o link correspondente à sua cor de prova e comece a correção!
- Gabarito da prova amarela (segundo dia)
- Gabarito da prova azul (segundo dia)
- Gabarito da prova cinza (segundo dia)
- Gabarito da prova verde (segundo dia)
Esse formato de divulgação dos gabaritos do Enem separadamente é novidade desta edição de 2025.
Nos anos anteriores, quando os gabaritos oficiais dos dois domingos eram divulgados juntos dias após o fim das provas. O gabarito do Inep não permite ao participante calcular sua nota.
Veja aqui o gabarito oficial das provas de Linguagens e Ciências Humanas do Enem 2025
Enem 2025: entenda polêmica das questões anuladas
A polêmica começou quando Edcley Teixeira, que atua em uma monitoria online de preparação para o Enem, apareceu em uma live no YouTube, no último dia 11, resolvendo itens praticamente idênticos aos cobrados no exame de domingo, 16.
A similaridade viralizou nas redes, levando a hashtag #ANULAENEM aos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter), com estudantes levantando suspeitas de vazamento.
Diante da repercussão, o Inep anunciou a anulação de três questões do exame, embora não tenha informado quais são. A autarquia também comunicou que a Polícia Federal foi acionada para investigar a “conduta e autoria na divulgação das questões” e responsabilizar eventuais envolvidos.
Número de acertos não define nota final do Enem
Apesar de o gabarito permitir ao candidato verificar quantas questões acertou, a nota final do Enem 2025 será divulgada apenas em janeiro de 2025. Isso ocorre devido à Teoria de Resposta ao Item (TRI), método estatístico usado para corrigir as provas.
A TRI avalia a coerência das respostas: se o candidato acerta perguntas difíceis e erra as fáceis, o sistema entende que houve um “chute” e reduz a pontuação.
Dessa forma, dois estudantes com o mesmo número de acertos podem obter notas diferentes.
Entenda o que é a TRI e por que ela é usada
A TRI foi criada para garantir mais justiça e precisão na correção do Enem. Diferente do método clássico, que soma os acertos, a TRI:
- Premia a coerência e identifica respostas aleatórias;
- Permite comparar candidatos de diferentes edições do exame;
- Evita empates, já que a nota final é apresentada com duas casas decimais.
O modelo busca reconhecer o conhecimento real do candidato, valorizando quem se preparou de forma consistente.
Calendário Enem 2025
- Provas: 9 e 16 de novembro de 2025
- Provas em Belém, Ananindeua e Marituba (PA): 30 de novembro e 7 de dezembro
- Resultados individuais: previstos para 16 de janeiro de 2026, na Página do Participante
2º dia do Enem 2025: correção extraoficial
Confira a seguir os gabaritos extraoficiais e compare com as alternativas marcadas no segundo dia.
As correções foram realizadas por professores da plataforma SAS Educação em parceria com o colégio Ari de Sá.
Prova amarela
- 91 - C
- 92 - B
- 93 - D
- 94 - D
- 95 - C
- 96 - D
- 97 - A
- 98 - E
- 99 - A
- 100 - A
- 101 - A
- 102 - E
- 103 - C
- 104 - B
- 105 - B
- 106 - C
- 107 - E
- 108 - A
- 109 - E
- 110 - E
- 111 - B
- 112 - D
- 113 - E
- 114 - E
- 115 - C
- 116 - A
- 117 - B
- 118 - B
- 119 - B
- 120 - D
- 121 - E
- 122 - C
- 123 - D
- 124 - C
- 125 - B
- 126 - B
- 127 - B
- 128 - D
- 129 - C
- 130 - E
- 131 - A
- 132 - D
- 133 - D
- 134 - C
- 135 - D
- 136 - C
- 137 - E
- 138 - C
- 139 - C
- 140 - A
- 141 - D
- 142 - D
- 143 - B
- 144 - E
- 145 - B
- 146 - C
- 147 - A
- 148 - C
- 149 - E
- 150 - C
- 151 - B
- 152 - D
- 153 - D
- 154 - D
- 155 - B
- 156 - A
- 157 - D
- 158 - E
- 159 - E
- 160 - A
- 161 - B
- 162 - B
- 163 - E
- 164 - C
- 165 - C
- 166 - D
- 167 - A
- 168 - B
- 169 - E
- 170 - A
- 171 - D
- 172 - D
- 173 - E
- 174 - B
- 175 - E
- 176 - A
- 177 - A
- 178 - B
- 179 - C
- 180 - C
Prova azul
- 91 - D
- 92 - D
- 93 - C
- 94 - D
- 95 - C
- 96 - B
- 97 - D
- 98 - D
- 99 - C
- 100 - D
- 101 - A
- 102 - E
- 103 - A
- 104 - A
- 105 - E
- 106 - A
- 107 - E
- 108 - C
- 109 - E
- 110 - E
- 111 - B
- 112 - D
- 113 - B
- 114 - B
- 115 - C
- 116 - C
- 117 - D
- 118 - C
- 119 - B
- 120 - B
- 121 - B
- 122 - D
- 123 - E
- 124 - B
- 125 - B
- 126 - D
- 127 - C
- 128 - E
- 129 - A
- 130 - E
- 131 - E
- 132 - C
- 133 - A
- 134 - B
- 135 - A
- 136 - C
- 137 - B
- 138 - E
- 139 - C
- 140 - E
- 141 - C
- 142 - C
- 143 - A
- 144 - D
- 145 - D
- 146 - B
- 147 - E
- 148 - C
- 149 - B
- 150 - D
- 151 - D
- 152 - D
- 153 - A
- 154 - C
- 155 - B
- 156 - E
- 157 - C
- 158 - C
- 159 - D
- 160 - E
- 161 - A
- 162 - B
- 163 - B
- 164 - A
- 165 - D
- 166 - E
- 167 - D
- 168 - E
- 169 - A
- 170 - B
- 171 - E
- 172 - A
- 173 - A
- 174 - B
- 175 - C
- 176 - C
- 177 - B
- 178 - E
- 179 - A
- 180 - D
Prova cinza/branca
- 91 - C
- 92 - D
- 93 - A
- 94 - E
- 95 - A
- 96 - A
- 97 - C
- 98 - B
- 99 - D
- 100 - D
- 101 - E
- 102 - C
- 103 - E
- 104 - E
- 105 - B
- 106 - D
- 107 - E
- 108 - A
- 109 - B
- 110 - B
- 111 - C
- 112 - B
- 113 - B
- 114 - D
- 115 - E
- 116 - E
- 117 - E
- 118 - C
- 119 - B
- 120 - B
- 121 - D
- 122 - C
- 123 - D
- 124 - C
- 125 - B
- 126 - A
- 127 - A
- 128 - B
- 129 - D
- 130 - D
- 131 - C
- 132 - D
- 133 - C
- 134 - E
- 135 - A
- 136 - A
- 137 - D
- 138 - D
- 139 - B
- 140 - B
- 141 - C
- 142 - E
- 143 - C
- 144 - E
- 145 - C
- 146 - C
- 147 - B
- 148 - D
- 149 - D
- 150 - D
- 151 - E
- 152 - C
- 153 - A
- 154 - C
- 155 - E
- 156 - A
- 157 - B
- 158 - D
- 159 - E
- 160 - B
- 161 - E
- 162 - C
- 163 - C
- 164 - D
- 165 - B
- 166 - A
- 167 - B
- 168 - E
- 169 - A
- 170 - A
- 171 - A
- 172 - B
- 173 - C
- 174 - C
- 175 - B
- 176 - E
- 177 - A
- 178 - D
- 179 - D
- 180 - E
Prova verde
- 91 - E
- 92 - E
- 93 - B
- 94 - D
- 95 - E
- 96 - C
- 97 - D
- 98 - D
- 99 - C
- 100 - D
- 101 - C
- 102 - B
- 103 - D
- 104 - D
- 105 - E
- 106 - A
- 107 - C
- 108 - D
- 109 - A
- 110 - E
- 111 - A
- 112 - A
- 113 - A
- 114 - B
- 115 - B
- 116 - C
- 117 - C
- 118 - D
- 119 - C
- 120 - B
- 121 - C
- 122 - E
- 123 - A
- 124 - A
- 125 - B
- 126 - B
- 127 - B
- 128 - D
- 129 - B
- 130 - B
- 131 - D
- 132 - E
- 133 - E
- 134 - E
- 135 - C
- 136 - B
- 137 - D
- 138 - D
- 139 - D
- 140 - E
- 141 - B
- 142 - C
- 143 - A
- 144 - D
- 145 - D
- 146 - B
- 147 - C
- 148 - E
- 149 - C
- 150 - C
- 151 - A
- 152 - C
- 153 - E
- 154 - C
- 155 - D
- 156 - E
- 157 - B
- 158 - E
- 159 - C
- 160 - C
- 161 - D
- 162 - B
- 163 - A
- 164 - E
- 165 - A
- 166 - B
- 167 - A
- 168 - B
- 169 - C
- 170 - C
- 171 - B
- 172 - E
- 173 - A
- 174 - D
- 175 - D
- 176 - E
- 177 - B
- 178 - E
- 179 - A
- 180 - A