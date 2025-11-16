MEC estuda realizar Enem em países do Mercosul a partir de 2026

Imagem de apoio ilustrativo. Gabarito do segundo dia do Enem deve ser disponibilizado até o fim de novembro / Crédito: AFP

O Ministério da Educação (MEC) deseja expandir a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para os países do Mercosul. A medida foi anunciada pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), na noite deste domingo, 16, e passaria a valer a partir da edição 2026 do exame.

Este e outros pontos deverão ser confirmados pelo MEC no primeiro semestre do ano que vem, antes da abertura das inscrições para a edição 2026 do Enem. "Já existia a demanda nas reuniões do Mercosul que participei. Até porque foram criadas universidades latino-americanas da união do Mercosul no Paraná. A ideia é que a gente possa abrir as portas das nossas universidades para os alunos do Mercosul, principalmente desses três países", pontuou Camilo. Enem passará a avaliar aprendizado no Ensino Médio a partir de 2026; Saeb seguirá a cada dois anos

A partir do ano que vem o Enem servirá não apenas como porta de entrada para o Ensino Médio, mas também como avaliação do aprendizado dos estudantes do terceiro ano. O índice hoje é medido pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) a cada dois anos e passará a ser feito anualmente com o Enem.