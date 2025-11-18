Enem 2025: Inep vai antecipar divulgação do gabarito após polêmica

Divulgação está marcada agora para acontecer nesta quarta-feira, 19, às 10 horas

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vai antecipar a divulgação do gabarito e dos cadernos de questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Divulgação está marcada agora para acontecer nesta quarta-feira, 19, às 10 horas.

Informação foi divulgada pela entidade na noite desta terça-feira, 18, por meio das redes sociais, e a decisão foi tomada após polêmica envolvendo divulgações de itens similares por um estudante de Sobral, no Ceará.

Mais cedo, o instituto havia informado a anulação de três questões do certame em razão do ocorrido, mas não chegou a dizer quais itens seriam. A Polícia Federal foi acionada para apurar o caso.