Enem 2025: solicitação de reaplicação segue aberta até sexta-feira, 21

Enem 2025: solicitação de reaplicação segue aberta até sexta-feira, 21Provas estão previstas para os dias 16 e 17 de dezembro aos estudantes que enfrentaram problemas logísticos, doenças infectocontagiosas e afetados por desastres naturais
Prazo para solicitar a reaplicação das provas da edição 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) iniciou nessa segunda-feira, 17, e finalizará às 12 horas desta sexta-feira, 21, pelo horário de Brasília.
Pedidos devem ser feitos exclusivamente pela Página do Participante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Novas provas devem ocorrer nos dias 16 e 17 de dezembro.
Quem tem direito?
- Participantes que enfrentaram problemas logísticos, como queda de energia ou falhas de infraestrutura;
- Candidatos acometidos por doenças infectocontagiosas nos dias de prova;
- Inscritos afetados por desastres naturais, como os moradores de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, desde que o pedido seja formalizado dentro do prazo.
Três municípios do Pará terão datas diferentes no período regular do exame
Em Belém, Ananindeua e Marituba, municípios do Pará, o Enem 2025 será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.
As datas foram ajustadas em razão da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que ocorre na capital paraense no período da aplicação regular da prova.
Enem 2025: 4,8 milhões de inscritos, angariando 70% de presença
Conforme o Inep, a edição deste ano teve 4,8 milhões de inscritos, com aproximadamente 70% de presença nos dois dias de avaliação.
O Enem tornou-se a principal via de acesso ao ensino superior no Brasil, sendo usado por instituições públicas e privadas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).
A nota também é aceita por universidades portuguesas conveniadas ao Inep.