Enem 2025: solicitação de reaplicação segue aberta até sexta-feira, 21

Provas estão previstas para os dias 16 e 17 de dezembro aos estudantes que enfrentaram problemas logísticos, doenças infectocontagiosas e afetados por desastres naturais

Prazo para solicitar a reaplicação das provas da edição 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) iniciou nessa segunda-feira, 17, e finalizará às 12 horas desta sexta-feira, 21, pelo horário de Brasília.

Pedidos devem ser feitos exclusivamente pela Página do Participante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Novas provas devem ocorrer nos dias 16 e 17 de dezembro.

Quem tem direito?

Participantes que enfrentaram problemas logísticos, como queda de energia ou falhas de infraestrutura;

Candidatos acometidos por doenças infectocontagiosas nos dias de prova;

Inscritos afetados por desastres naturais, como os moradores de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, desde que o pedido seja formalizado dentro do prazo.

Três municípios do Pará terão datas diferentes no período regular do exame

Em Belém, Ananindeua e Marituba, municípios do Pará, o Enem 2025 será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

As datas foram ajustadas em razão da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que ocorre na capital paraense no período da aplicação regular da prova.

