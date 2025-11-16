Estudante de Fortaleza faz Enem durante pós-operatório

Tamiris Alves fez o Enem durante pós-operatório de cirurgia / Crédito: Arquivo pessoal

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se consolida ano após ano como a principal porta de entrada para o ensino superior, o que o torna um evento importante para os estudantes do ensino médio. Essa importância foi testada para Tamiris Alves, de 18 anos, que passou por uma cirurgia no último dia 24 de outubro, apenas 9 dias antes do primeiro domingo de provas do Enem.

Tamiris fez a cirurgia para tratar uma lesão osteocondral no joelho esquerdo, e aguardava há cinco anos para realizar o procedimento. A família chegou a entrar na justiça para que a jovem conseguisse a cirurgia. RELACIONADO | Enem 2025: 2º dia tem questões sobre vacinas, Ozempic e Usain Bolt Após o procedimento, ela compareceu à universidade escolhida para a realização do exame em uma cadeira de rodas alugada. “Ela sentiu muita dificuldade no primeiro dia”, afirma a mãe.

Estudante utilizou mesa adaptada no segundo dia de provas Tamiris chegou apreensiva ao primeiro dia do Enem, no dia 9 de novembro, e se dirigiu à coordenadora responsável para ver se conseguia uma mesa adequada para a realização da prova. Por ela não ter solicitado o atendimento especializado, a instituição não estava preparada para atendê-la e a mãe afirma que ela relatou dificuldades na realização do exame. “Ela tentou contato para explicar a situação, mas não conseguiu resolver. Disse que estava muito desconfortável no primeiro dia. Fez a prova em cima da perna”, afirma Fátima.