Enem 2025: 2º dia tem questões sobre vacinas, Ozempic e Usain Bolt

Enem 2025: 2º dia tem questões sobre vacinas, Ozempic e Usain BoltSaiba como as provas de Matemática e Ciências da Natureza conectou ciência, esporte, meio ambiente e temas do cotidiano neste domingo, 16
O Enem 2025 retomou, neste domingo, 16, a abordagem multidisciplinar que marca o exame, com 45 questões de Matemática e outras 45 de Ciências da Natureza.
A prova explorou situações reais e fenômenos amplamente discutidos na sociedade, indo de mudanças climáticas à engenharia de vacinas, além de referências culturais e esportivas.
Entre os destaques, apareceu a espécie de lagarto do deserto norte-americano que produz um hormônio usado na criação do Ozempic, medicamento de grande repercussão mundial.
Também surgiram temas como remoção de CO₂ da atmosfera, impactos do descarte inadequado de hormônios, poluição por óleo no oceano e o processo de fabricação de vacinas. Até Usain Bolt apareceu em uma questão sobre velocidade média e desempenho esportivo.
A seguir, O POVO conta como foi cada uma das provas do segundo dia do vestibular.
Enem 2025: como foi a prova de matemática
A prova de Matemática mesclou problemas práticos e temas recorrentes do exame. Um dos itens de maior destaque citou o recorde de Usain Bolt nos 100 metros rasos para trabalhar velocidade média.
Saiba quais foram os assuntos destacáveis da prova de matemática:
Comparação de consumo e rendimento entre GNV e gasolina;
Questão usando o recorde de Usain Bolt para calcular velocidade média;
Economia de água com garrafas PET no vaso sanitário;
Itens envolvendo jogos digitais/videogames.
O vestibular teve forte presença de estatística, probabilidade, equações, funções e porcentagens.
Houve também itens vistos como mais complexos, especialmente os que envolviam trigonometria, geometria espacial, geometria analítica e logaritmos.
Enem 2025: como foram as questões de química
Na parte de Química, o Enem seguiu um padrão clássico. Diferentemente de edições anteriores, as questões estavam menos contextualizadas.
Veja alguns dos assuntos de destaque da prova de química:
- Ozempic e hormônio produzido por lagarto do deserto dos EUA;
- Estequiometria, equilíbrio químico e usinas nucleares;
- Itens envolvendo poluição por óleo e impactos ambientais.
Enem 2025: como foram as questões de física
Em Física, o exame não teve grandes surpresas. Muitos itens exigiam interpretação de gráficos, competência recorrente no Enem.
Saiba quais foram os destaques da prova de física:
Ênfase em eletricidade, especialmente eletrodinâmica
Questões sobre circuitos elétricos e disjuntores
Problemas de mecânica com deslocamento e velocidade
Item com tirinha da Turma da Mônica para vibração sonora
Questão sobre fototerapia em bebês com icterícia
Exercícios com uso de gráficos e interpretação visual
Enem 2025: como foram as questões de biologia
A prova de Biologia manteve textos curtos e diretos, com forte presença de ecologia. Não houve questões de fisiologia humana, diferentemente de anos anteriores.
Saiba alguns destaques da prova de biologia:
Foco em ecologia: biomas (deserto, caatinga e cerrado);
Poluição, ciclos biogeoquímicos e impactos ambientais;
Questão sobre fotossíntese oxigênica;
Item sobre digestão do colesterol envolvendo lisossomos;
Questões sobre esquistossomose, intoxicação alimentar e cegueira noturna (vitamina A);
Tema de vacinas, explicando produção e imunização.