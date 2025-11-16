Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enem 2025: 2º dia tem questões sobre vacinas, Ozempic e Usain Bolt

Saiba como as provas de Matemática e Ciências da Natureza conectou ciência, esporte, meio ambiente e temas do cotidiano neste domingo, 16
Autor Izabele Vasconcelos
Izabele Vasconcelos Autor
O Enem 2025 retomou, neste domingo, 16, a abordagem multidisciplinar que marca o exame, com 45 questões de Matemática e outras 45 de Ciências da Natureza.

A prova explorou situações reais e fenômenos amplamente discutidos na sociedade, indo de mudanças climáticas à engenharia de vacinas, além de referências culturais e esportivas.

Entre os destaques, apareceu a espécie de lagarto do deserto norte-americano que produz um hormônio usado na criação do Ozempic, medicamento de grande repercussão mundial.

Também surgiram temas como remoção de CO₂ da atmosfera, impactos do descarte inadequado de hormônios, poluição por óleo no oceano e o processo de fabricação de vacinas. Até Usain Bolt apareceu em uma questão sobre velocidade média e desempenho esportivo.

A seguir, O POVO conta como foi cada uma das provas do segundo dia do vestibular.

Enem 2025: como foi a prova de matemática

A prova de Matemática mesclou problemas práticos e temas recorrentes do exame. Um dos itens de maior destaque citou o recorde de Usain Bolt nos 100 metros rasos para trabalhar velocidade média.

Saiba quais foram os assuntos destacáveis da prova de matemática:

  • Comparação de consumo e rendimento entre GNV e gasolina;

  • Questão usando o recorde de Usain Bolt para calcular velocidade média;

  • Economia de água com garrafas PET no vaso sanitário;

  • Itens envolvendo jogos digitais/videogames.

    • O vestibular teve forte presença de estatística, probabilidade, equações, funções e porcentagens

    Houve também itens vistos como mais complexos, especialmente os que envolviam trigonometria, geometria espacial, geometria analítica e logaritmos.

    Enem 2025: como foram as questões de química

    Na parte de Química, o Enem seguiu um padrão clássico. Diferentemente de edições anteriores, as questões estavam menos contextualizadas.

    Veja alguns dos assuntos de destaque da prova de química:

    • Ozempic e hormônio produzido por lagarto do deserto dos EUA;
    • Estequiometria, equilíbrio químico e usinas nucleares;
    • Itens envolvendo poluição por óleo e impactos ambientais.

    Enem 2025: como foram as questões de física

    Em Física, o exame não teve grandes surpresas. Muitos itens exigiam interpretação de gráficos, competência recorrente no Enem.

    Saiba quais foram os destaques da prova de física:

    • Ênfase em eletricidade, especialmente eletrodinâmica

    • Questões sobre circuitos elétricos e disjuntores

    • Problemas de mecânica com deslocamento e velocidade

    • Item com tirinha da Turma da Mônica para vibração sonora

    • Questão sobre fototerapia em bebês com icterícia

    • Exercícios com uso de gráficos e interpretação visual

    Enem 2025: como foram as questões de biologia

    A prova de Biologia manteve textos curtos e diretos, com forte presença de ecologia. Não houve questões de fisiologia humana, diferentemente de anos anteriores.

    Saiba alguns destaques da prova de biologia:

    • Foco em ecologia: biomas (deserto, caatinga e cerrado);

    • Poluição, ciclos biogeoquímicos e impactos ambientais;

    • Questão sobre fotossíntese oxigênica;

    • Item sobre digestão do colesterol envolvendo lisossomos;

    • Questões sobre esquistossomose, intoxicação alimentar e cegueira noturna (vitamina A);

    • Tema de vacinas, explicando produção e imunização.

    Tags

    Educação

