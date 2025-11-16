MEC usará Enem para medir qualidade do Ensino Médio em 2026

Imagem de apoio ilustrativo. Gabarito do segundo dia do Enem deve ser disponibilizado até o fim de novembro / Crédito: AFP

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) passará a valer não apenas como vestibular para a entrada no ensino superior, mas também como avaliação do aprendizado dos alunos do segundo grau. A medida foi anunciada pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), na noite deste domingo, 16, e já valerá a partir do ano que vem.

A medida é uma das novidades do exame para 2026 e já foi aprovada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), aplicador das duas provas. MEC estuda realizar Enem nos países do Mercosul Outra novidade anunciada pelo ministro durante a coletiva foi a possibilidade de que brasileiros em países do Mercosul também façam o Enem. Os custos e exigências logísticas da medida estão sendo avaliados pelo Inep, que deverá confirmar ou não a aplicação do exame fora do país a partir da edição de 2026.

A princípio, o Enem seria aplicado nas cidades de Buenos Aires, Montevidéu e Assunção, capitais da Argentina, Uruguai e Paraguai, respectivamente, países que compõem a mesa fixa do Mercosul junto ao Brasil, Venezuela e Bolívia. Ainda não há confirmação de se, caso aprovada a realização do exame em território estrangeiro, o número de vagas nas universidades federais seria aumentado. Este e outros pontos deverão ser confirmados pelo MEC no primeiro semestre do ano que vem, antes da abertura das inscrições para a edição 2026 do Enem.