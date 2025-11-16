MEC usará Enem para medir qualidade do Ensino Médio em 2026

Enem servirá como avaliação do aprendizado no Ensino Médio a partir de 2026Exame terá peso igual ao do Saeb, avaliação aplicada a cada dois anos e que serve para medir a qualidade do ensino básico; Saeb continuará existindo nos moldes atuais
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) passará a valer não apenas como vestibular para a entrada no ensino superior, mas também como avaliação do aprendizado dos alunos do segundo grau.
A medida foi anunciada pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), na noite deste domingo, 16, e já valerá a partir do ano que vem.
Com isso, o Enem passa a ter peso igual ao do Sistema de Avaliação do Ensino Básico (Saeb), prova que mede o aprendizado de estudantes do segundo, quinto e nono ano do Ensino Fundamental, bem como dos concludentes do Ensino Médio.
De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a medida visa tornar a avaliação do Ensino Médio anual, bem como dar mais verossimilidade aos dados, já que segundo a Pasta, os estudantes tendem a se concentrar mais para o Enem e deixar os estudos para o Saeb de lado.
"Não tenho dúvida que teremos um resultado mais eficiente e fidedigno ao resultado dos alunos do terceiro ano do Ensino Médio", justificou o ministro Camilo Santana.
O Saeb, entretanto, continuará existindo nos moldes atuais, com aplicação das provas a cada dois anos para estudantes do segundo, quinto e nono ano do Ensino Fundamental e terceiro ano do Ensino Médio.
A medida é uma das novidades do exame para 2026 e já foi aprovada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), aplicador das duas provas.
MEC estuda realizar Enem nos países do Mercosul
Outra novidade anunciada pelo ministro durante a coletiva foi a possibilidade de que brasileiros em países do Mercosul também façam o Enem.
Os custos e exigências logísticas da medida estão sendo avaliados pelo Inep, que deverá confirmar ou não a aplicação do exame fora do país a partir da edição de 2026.
A princípio, o Enem seria aplicado nas cidades de Buenos Aires, Montevidéu e Assunção, capitais da Argentina, Uruguai e Paraguai, respectivamente, países que compõem a mesa fixa do Mercosul junto ao Brasil, Venezuela e Bolívia.
Ainda não há confirmação de se, caso aprovada a realização do exame em território estrangeiro, o número de vagas nas universidades federais seria aumentado.
Este e outros pontos deverão ser confirmados pelo MEC no primeiro semestre do ano que vem, antes da abertura das inscrições para a edição 2026 do Enem.
"Já existia a demanda nas reuniões do Mercosul que participei. Até porque foram criadas universidades latino-americanas da união do Mercosul no Paraná. A ideia é que a gente possa abrir as portas das nossas universidades para os alunos do Mercosul, principalmente desses três países", pontuou Camilo.
Resultados do Enem 2025 serão divulgados em janeiro
Os resultados da edição deste ano do Enem serão divulgados em janeiro pelo Inep. A divulgação ocorrerá cerca de um mês após a reaplicação da prova de 2025, que ocorrerá nos dias 16 e 17 de dezembro.
O Ministério estima que aproximadamente 70% dos inscritos no exame tenham participado dos dois dias de prova na edição 2025. Os dados consolidados serão divulgados ao longo da semana.
Ao todo, 1805 municípios tiveram aplicação da prova. Estudantes das cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, todas no Pará, tiveram as datas do exame adiadas devido à COP 30 e farão o Enem nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.
Os candidatos que não conseguiram realizar a prova por falta de luz, água, ou outros problemas logísticos poderão participar da reaplicação do exame nos dias 16 e 17 de dezembro.
A solicitação começa nesta segunda-feira, 17, através da página do participante e vai até às 12h do dia 21 de novembro.
Uma escola em Maracanaú, cidade da Região Metropolitana de Fortaleza teve problemas na aplicação da prova devido à falta de energia elétrica.
O POVO procurou a Secretaria da Educação do Ceará para mais informações e aguarda retorno.
