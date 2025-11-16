Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enem 2025 teve aproximadamente 70% de presença, estima MEC

Aproximadamente 70% dos inscritos compareceram aos dois dias do Enem, diz MEC

Exame não teve grandes intercorrências de aplicação, segundo o Ministério da Educação; prova será utilizada para avaliar o Ensino Médio a partir de 2026
Atualizado às Autor Kleber Carvalho
Autor
Kleber Carvalho Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os dois dias de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 tiveram aproximadamente 70% de presença.

A informação foi dada pelo ministro da Educação Camilo Santana, em coletiva de imprensa realizada na noite deste domingo, 16, após a conclusão das provas.

Segundo o ministro, o número é apenas uma estimativa, que deverá ser confirmada com exatidão pelo Inep nos próximos dias, após a consolidação dos dados.

O percentual de alunos presentes no segundo dia do Exame foi similar ao do domingo passado, 9, quando 73% dos inscritos compareceram aos locais de prova.

Mais informações em instantes

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar