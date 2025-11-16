Enem 2025 teve aproximadamente 70% de presença, estima MEC

Aproximadamente 70% dos inscritos compareceram aos dois dias do Enem, diz MECExame não teve grandes intercorrências de aplicação, segundo o Ministério da Educação; prova será utilizada para avaliar o Ensino Médio a partir de 2026
Os dois dias de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 tiveram aproximadamente 70% de presença.
A informação foi dada pelo ministro da Educação Camilo Santana, em coletiva de imprensa realizada na noite deste domingo, 16, após a conclusão das provas.
Segundo o ministro, o número é apenas uma estimativa, que deverá ser confirmada com exatidão pelo Inep nos próximos dias, após a consolidação dos dados.
O percentual de alunos presentes no segundo dia do Exame foi similar ao do domingo passado, 9, quando 73% dos inscritos compareceram aos locais de prova.
