Enem 2025 teve aproximadamente 70% de presença, estima MEC

Exame não teve grandes intercorrências de aplicação, segundo o Ministério da Educação; prova será utilizada para avaliar o Ensino Médio a partir de 2026

Os dois dias de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 tiveram aproximadamente 70% de presença.

A informação foi dada pelo ministro da Educação Camilo Santana, em coletiva de imprensa realizada na noite deste domingo, 16, após a conclusão das provas.