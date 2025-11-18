Universitário compartilhou "acertos" em outras edições do Enem; veja o que se sabe

Além das questões similares apontadas por internautas, o universitário já havia compartilhado outros acertos no Enem / Crédito: Reprodução/Instagram

A anulação de três questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi comunicada nesta terça-feira, 18, após relatos sobre a antecipação de itens similares. A suspensão envolve live realizada pelo universitário Edcley Teixeira, responsável por uma monitoria online de preparação para o Enem. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ressaltou que “nenhuma questão foi apresentada tal qual na edição de 2025 do exame” e que a observação nas redes sociais teria identificado “similaridades pontuais”.

Teixeira também se manifestou em seu perfil, declarando que desenvolveu "atalhos cognitivos" que já aprovaram alunos em questão de "pouquíssimos meses". Além disso, antes da live apontada pelos internautas, o estudante havia compartilhado outros "acertos" em edições prévias do Enem. Quem é Edcley Teixeira? Identificado por monitorias que abrangem as áreas de estudo do Enem, o universitário Edcley de Souza Teixeira cursa Medicina no município de Sobral, a 213,19 km de Fortaleza. O conteúdo, compartilhado em perfis na rede social e no YouTube, aponta um "método validado" para aprovação. A polêmica na última edição do exame nacional aconteceu cinco dias antes, durante uma transmissão de Teixeira que pretendia revisar questões. Os vídeos não estão disponíveis atualmente, mas os internautas resgataram supostas capturas de tela com os itens similares.



Acertos em outras edições do Enem “O Enem é ‘repetido’ e/ou reformulado. Basta usar engenharia reversa (estudo de provas anteriores) que você descobre as tendências. A minha monitoria é a única do País que oferece isso”, descreveu Edcley em seu perfil na rede social. Em 10 de janeiro de 2023, o universitário afirmou ter acertado os dois temas da redação Enem 2022, em sua edição normal e para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL). A publicação mostra uma mensagem de texto, em que Edcley envia links sobre possíveis conteúdos. “Ao ser solicitado pelo cursinho que eu trabalhava a apostar em alguns temas, para que os alunos terminassem mensalmente, eu apostei nos dois que caíram no Enem 2022”, disse. “Não é a primeira vez que acerto. Na verdade, quase sempre acerto. Porém, dessa vez, foi extraordinário e merece postagem”.