Inep anula três questões do Enem 2025 após polêmica de divulgação antecipada por estudante de Sobral

Imagem de apoio ilustrativo. Gabarito do segundo dia do Enem deve ser disponibilizado até o fim de novembro / Crédito: AFP

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou a anulação de três itens aplicados na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. As questões foram suspensas após polêmica envolvendo divulgações de itens similares por um estudante de Sobral, no Ceará. Edcley Teixeira, estudante universitário e professor de uma monitoria online de preparação para o Enem, publicou em live no Youtube no último dia 11 questões parecidas com aquelas cobradas na edição da prova aplicada no último domingo, 16 de novembro.

“Ao identificar relatos de antecipação de questões similares às do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, a equipe técnica que faz parte da comissão assessora responsável pela montagem das provas analisou as circunstâncias e decidiu, com base em informações sobre a montagem do teste, pela anulação de três itens aplicados na prova”, disse o Inep por meio de comunicado oficial. O Inep não divulgou quais são as três questões anuladas. Apesar disso, o Instituto afirmou que nenhuma das questões apresentadas pelo estudante foram aplicadas “tal qual na edição de 2025 do exame”. “Na divulgação observada nas redes sociais, foram identificadas similaridades pontuais entre os itens”, afirmou. O Instituto divulgou ainda que a Polícia Federal foi acionada para apurar “conduta e autoria na divulgação das questões e garantir a responsabilização dos envolvidos por eventual quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela divulgação de questões sigilosas de forma indevida”.



O POVO entrou em contato com o estudante, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. Nas redes sociais, Edcley negou que teve acesso antecipado às questões oficiais do Enem ou que teria vazado os itens. Segundo vídeos publicados por ele, estudos sobre a elaboração da prova fizeram com que tivesse facilidade para “prever” assuntos comuns na maioria das edições, padrões de questões e método de elaboração dos itens.

O universitário afirmou também ter descoberto que a prova aplicada no Prêmio Capes Talento Universitário seria utilizada como “pré-teste” para o Enem. Edcley fez a prova e diz ter “memorizado” questões, que então divulgou para os alunos da monitoria. No comunicado oficial, o Inep explicou que a metodologia Teoria da Resposta ao Item (TRI) utilizada no Enem demanda que os itens sejam pré-testados. “Os estudantes que participam de pré-testes têm contato com itens que podem vir a compor o Enem em alguma edição”, confirmou, sem mencionar a prova do Prêmio Capes Talento Universitário.