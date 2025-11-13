Gabarito oficial do Enem 2025 é divulgado hoje pelo Inep; acesse

É a primeira vez que o Inep separa em duas datas a disponibilização das respostas corretas do Enem. / Crédito: AFP

O gabarito oficial do Enem 2025 será divulgado nesta quinta-feira, 13, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Mais de 3,5 milhões de estudantes participaram da aplicação no último domingo, respondendo às provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação.

Neste ano, o tema da redação foi “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”. O assunto chamou atenção por refletir uma tendência demográfica e social no País. A seguir, veja onde acessar o gabarito, como os acertos são contabilizados e mais sobre o Enem 2025. Enem 2025: onde consultar o gabarito Pela primeira vez, o Inep decidiu divulgar os gabaritos em duas etapas. Até 2024, as respostas de todas as provas eram publicadas juntas, somente após o segundo domingo do exame.

Agora, os candidatos poderão consultar as respostas do primeiro dia antes da segunda aplicação. O material — incluindo os Cadernos de Questões — estará disponível no site oficial do Inep. Ao serem divulgados, O POVO também disponibilizará os links para os gabaritos das provas do primeiro dia do Enem 2025. A matéria será atualizada com as informações do Inep.