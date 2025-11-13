Gabarito oficial do Enem 2025 é divulgado hoje pelo Inep; acesse

Gabarito oficial do Enem 2025 é divulgado hoje; saiba como acessarCandidatos podem conferir as respostas do Inep para as provas de Linguagens e Ciências Humanas. Resultado final será divulgado somente em janeiro de 2025
O gabarito oficial do Enem 2025 será divulgado nesta quinta-feira, 13, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Mais de 3,5 milhões de estudantes participaram da aplicação no último domingo, respondendo às provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação.
Neste ano, o tema da redação foi “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”. O assunto chamou atenção por refletir uma tendência demográfica e social no País.
A seguir, veja onde acessar o gabarito, como os acertos são contabilizados e mais sobre o Enem 2025.
Enem 2025: onde consultar o gabarito
Pela primeira vez, o Inep decidiu divulgar os gabaritos em duas etapas.
Até 2024, as respostas de todas as provas eram publicadas juntas, somente após o segundo domingo do exame.
Agora, os candidatos poderão consultar as respostas do primeiro dia antes da segunda aplicação. O material — incluindo os Cadernos de Questões — estará disponível no site oficial do Inep.
Ao serem divulgados, O POVO também disponibilizará os links para os gabaritos das provas do primeiro dia do Enem 2025. A matéria será atualizada com as informações do Inep.
Número de acertos não define nota final do Enem
Apesar de o gabarito permitir ao candidato verificar quantas questões acertou, a nota final do Enem 2025 será divulgada apenas em janeiro de 2025. Isso ocorre devido à Teoria de Resposta ao Item (TRI), método estatístico usado para corrigir as provas.
A TRI avalia a coerência das respostas: se o candidato acerta perguntas difíceis e erra as fáceis, o sistema entende que houve um “chute” e reduz a pontuação.
Dessa forma, dois estudantes com o mesmo número de acertos podem obter notas diferentes.
Leia mais
Entenda o que é a TRI e por que ela é usada
A TRI foi criada para garantir mais justiça e precisão na correção do Enem. Diferente do método clássico, que soma os acertos, a TRI:
- Premia a coerência e identifica respostas aleatórias;
- Permite comparar candidatos de diferentes edições do exame;
- Evita empates, já que a nota final é apresentada com duas casas decimais.
O modelo busca reconhecer o conhecimento real do candidato, valorizando quem se preparou de forma consistente.
Enem 2025: provas continuam no domingo e terão reaplicações em dezembro
O segundo dia do Enem 2025 está marcado para o próximo domingo, 16 de novembro, quando os participantes responderão às provas de Ciências da Natureza e Matemática.
Já os estudantes de cidades afetadas por desastres naturais terão uma reaplicação nos dias 16 e 17 de dezembro.
Além disso, por conta da realização da COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Crise Climática), os candidatos de Belém, Ananindeua e Marituba (PA) farão o exame nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.